Российский удар уничтожил резервный склад BookChef: сгорело более 100 тысяч книг

В результате ночного ракетного обстрела был уничтожен резервный склад издательства BOOKCHEF, работавший на базе логистического партнёра Denka Logistics. Об этом сообщили в издательстве, передаёт УНН.

Во время пожара сгорели более 100 тысяч экземпляров книг, в частности складские остатки и новые тиражи, которые недавно поступили из типографий.

Детали

В BOOKCHEF рассказали, что резервный склад начал работать после предыдущей российской атаки, в результате которой был уничтожен основной центральный склад издательства.

После того удара компании удалось сохранить часть книжной продукции на меньшей резервной площадке. Там находились остатки уже изданных книг, а также новинки, которые лишь недавно были напечатаны и должны были в ближайшее время попасть к читателям.

В результате нового ракетного обстрела склад охватил пожар. По предварительным оценкам издательства, огонь уничтожил более 100 тысяч книг.

"Огонь забрал ещё более 100 000 книг издательства BOOKCHEF. Это все наши складские остатки и новинки, которые лишь недавно приехали из типографий и совсем скоро должны были оказаться в ваших руках", — сообщили в издательстве.

Представители компании подчеркнули, что часть уничтоженных изданий так и не успела попасть в книжные магазины или быть отправленной покупателям.

"Мы всегда радуемся моменту, когда новый тираж приезжает из типографии. Сегодня вместо этой радости — пустота. Часть этих книг так и не успела встретиться со своими читателями", — отметили в BOOKCHEF.

В результате атаки рф на Киев уничтожено 800 тысяч книг издательства BookChef

Что будет с предзаказами читателей

Из-за потери складских запасов издательство вынуждено пересмотреть сроки выполнения предварительных заказов. Сейчас специалисты оценивают масштабы причинённого ущерба и определяют, какие книжные тиражи необходимо будет напечатать повторно.

Точные даты отправки книг будут зависеть от того, когда компании удастся запустить новые складские мощности, восстановить логистические процессы и договориться с типографиями о повторном изготовлении уничтоженных изданий.

В BOOKCHEF заверили, что после получения подробной информации на сайте издательства появятся обновлённые даты выхода новых тиражей и допечаток. Покупатели смогут отдельно проверить статус своего заказа.

В компании пока не называют окончательную сумму ущерба. В то же время потеря более 100 тысяч книг означает не только уничтожение готовой продукции, но и необходимость повторно тратить средства на печать, хранение, транспортировку и восстановление работы складской инфраструктуры.

Издательство просит читателей о поддержке

BOOKCHEF призвало читателей покупать книги, которые ещё остаются в наличии в интернет-магазине издательства. Покупателям рекомендуют обращать внимание на отметку "В наличии".

Книги издательства также можно приобрести в партнёрских онлайн- и офлайн-книжных магазинах по всей Украине.

Кроме того, в BOOKCHEF призвали распространять информацию об уничтожении склада, подчёркивая, что российские атаки наносят удары не только по инфраструктуре и украинскому бизнесу, но и по культурной сфере.

Издательство также опубликовало реквизиты для благотворительных взносов, которые планируют направить на восстановление работы и повторную печать уничтоженных книг.

"Мы искренне благодарны каждому, кто остаётся рядом. Мы выстоим. И обязательно напечатаем эти книги снова", — подчеркнули в издательстве.

В компании отметили, что, несмотря на повторную потерю складских запасов, не планируют прекращать работу и намерены восстановить уничтоженные тиражи.

Контекст

С начала полномасштабной войны рф осуществила по меньшей мере 19 прицельных атак на книжную инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются типографии, книжные склады, логистические центры, книжные магазины и книжные рынки.

Наибольшие потери понесли Харьковская и Киевская области — ключевые центры украинского книгоиздания.

Кроме того, за годы войны в результате российских ударов по типографиям погибли 12 работников отрасли, ещё 30 были ранены.