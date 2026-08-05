Ракетный удар рф 5 августа - уничтожен центральный склад Liqui Moly

Фото: www.facebook.com/LiquiMolyUkraine

В результате массированного российского удара по Украине 5 августа был уничтожен центральный склад продукции немецкой компании Liqui Moly, специализирующейся на производстве моторных масел, автохимии, смазочных материалов и присадок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Liqui Moly Ukraine.

Детали

При этом жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет. Однако враг уничтожил тонны продукции.

Команда Liqui Moly уже работает над восстановлением поставок. Мы перегруппировываемся, налаживаем новые пути доставки и сделаем все возможное, чтобы наши партнеры и клиенты как можно скорее получили необходимые масла, смазочные материалы и автохимию - говорится в сообщении компании.

Дополнительно

Компания Liqui Moly была основана в 1957 году и специализируется на производстве моторных масел, автохимии, смазочных материалов и присадок. Продукция бренда производится в Германии и поставляется более чем в 130 стран мира.

Напомним

В среду, 5 августа, логистический центр сети супермаркетов NOVUS подвергся нескольким прямым российским ракетным ударам.

Также УНН сообщал, что из-за российской атаки в ночь с 3 на 4 августа был сильно поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium в Днепропетровской области. Компания предупредила о временных перебоях с поставками.