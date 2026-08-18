Денис Штилерман
В ночь на субботу в Самаре произошли ракетные прилёты, вероятно, по аэрокосмической промышленности. Под удар мог попасть ЦСКБ-Прогресс, возможно, задело и «Авиакор».
россия уже проверяет реакцию НАТО на военную агрессию и может перейти к более опасным провокациям. В то же время слабым местом Европы остаются низкие темпы оборонного производства и дефицит отдельных видов вооружения.
Украина работает над собственным противобаллистическим проектом Freyja, которым руководит оборонная компания Fire Point. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача государства — защитить производственные мощности от российских ударов.
Запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года. В Fire Point опровергли фейковые сообщения о якобы готовности «закрыть небо от баллистики до конца месяца» и заявили, что такие манипуляции дискредитируют работу над проектом.
Илон Маск отказал Украине в использовании Starlink для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет, ссылаясь на риск эскалации и призывая к переговорам. В то же время Украина продолжает системную кампанию дальнобойных ударов по стратегическим объектам РФ собственными силами.
Украинская компания Fire Point начала интеграцию компонентов от 13 европейских партнеров в систему Freyja. Перехват первой баллистической ракеты планируется до середины 2027 года.
Президент Зеленский заявил о нарастании баллистической угрозы со стороны РФ и призвал усилить санкции и антибаллистические возможности.
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина в ближайшее время не получит ракеты-перехватчики к Patriot. Он считает, что заявления США о сближении позиций являются подготовкой к давлению, а не посредничеством.
Hensoldt, немецкий партнер Fire Point в проекте Freyja, за первое полугодие 2026 года удвоил объем новых заказов и впервые в истории пересек отметку €10 млрд.
Украинские беспилотники атакуют логистические центры Wildberries, что грозит финансовыми проблемами компании и её кредиторам. Долги маркетплейса достигают 1,3 трлн рублей, а удары могут усилить давление на экономику РФ.
Компания Fire Point инвестирует сотни миллионов гривен прибыли от серийных дронов и ракет в разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9.
Украина изменила стратегию дальнобойных ударов. Удары по НПЗ, спровоцировавшие топливный кризис, стали лишь первым этапом разрушения экономики, которая питает армию.
Украинская компания Fire Point намерена производить до трех баллистических ракет FP-9 в сутки при достаточном финансировании. Первые боевые применения ракет ожидаются осенью, включая удары по Москве.
Денис Штилерман заявил, что не причастен к увольнению Михаила Федорова с должности министра обороны.
Вне килозоны, которую вдоль линии фронта создали украинские дроны, враг имеет возможность размещать объекты, которые поддерживают боеспособность армии – для поражения этих объектов подойдут ракеты малой дальности.
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что ракета Flamingo поразила завод "Авиатек" в Кирове. Предприятие производит компоненты для систем ПВО "Тор" и ракет Х-101.
Президент Трамп предоставил Украине разрешение на производство ракет для ЗРК Patriot. Lockheed Martin поддержал решение, а Зеленский заявил о технической возможности до конца 2026 года.
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты без дополнительных деталей. Пользователи предположили, что это баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 855 км.
Президент Украины и президент Еврокомиссии подписали Письмо о намерениях относительно оборонно-промышленного партнерства. ЕС выделил еще 1 млрд евро на дроны в рамках кредита на 90 млрд евро.
Украина и европейские партнеры основали Противоракетную коалицию, которая запускает создание совместной противоракетной системы FREYJA. К запуску проекта присоединяются известные европейские оборонные компании.
Сооснователь Fire Point Денис Штилерман заявил, что проект FREYJA будет строиться на открытой архитектуре, позволяя странам-партнерам использовать собственные компоненты. Компания готова делиться технологиями и открывать производство ракет за рубежом.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Робер Бровди сообщил об "охоте" на 20 судов рф в Черном море. Среди добытых целей 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и 1 буксир.
Украине есть что предложить европейским партнерам, и проект FREYJA — это не только защита украинского неба, но и ответ на угрозу России для всей Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают налагать на Россию "дальнобойные санкции". Он поблагодарил подразделения ССО, СБУ, СБС, ГУР и ВМС за удары по нефтеперерабатывающим заводам, кораблям и танкерам "теневого флота".
Президент Зеленский заявил, что российские баллистические ракеты вскоре смогут достигать 5000 км. Он подчеркнул необходимость европейской системы ПРО и создания антибаллистического щита FREYJA.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ, района перегрузки кораблей у Геленджика, танкеров, сухогрузов и других военных объектов России.
В России дефицит топлива достиг масштабов, из-за которых Путин перестал обещать решение проблемы. Центр противодействия дезинформации заявляет о потере Кремлем контроля над ситуацией.
Президент Зеленский заявил, что имеющихся антибаллистических возможностей недостаточно, а количество баллистических ракет будет расти. Украина предложила европейским лидерам создать совместную систему ПВО FREYJA, предоставив собственную ракету-перехватчик.
Президент Украины надеется увидеть FREYJA в работе в течение 12 месяцев. К проекту присоединились девять европейских стран, а Украина обеспечивает ракету-перехватчик.
Президент Зеленский сообщил, что над проектом FREYJA будут работать украинская Fire Point и европейские компании, в частности Thales, HENSOLDT, Saab.