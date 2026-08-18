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Денис Штилерман

Основатель и главный конструктор компании Fire Point
Денис Леонидович Штилерман — украинский бизнесмен, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point. Родился в Одессе в 1974 году. Высшее образование получил по специальности «Космология». Некоторое время проживал в россии, где подвергся преследованиям со стороны ФСБ. Был лишен российского гражданства. С началом полномасштабной войны россии против Украины занялся разработкой ракет и ударных дронов, основав компанию Fire Point, работающую в сфере оборонных технологий. Основные изделия компании: беспилотные летательные аппараты ударного назначения FP-1 и FP-2, крылатая ракета FP-5 «Flamingo».
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Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что ракета Flamingo поразила завод "Авиатек" в Кирове. Предприятие производит компоненты для систем ПВО "Тор" и ракет Х-101.

Война в Украине • 24 июля, 07:07 • 4803 просмотра
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Политика • 15 июля, 15:55 • 113996 просмотра
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