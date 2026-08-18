Денис Штилерман

В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot

Президент Трамп предоставил Украине разрешение на производство ракет для ЗРК Patriot. Lockheed Martin поддержал решение, а Зеленский заявил о технической возможности до конца 2026 года.