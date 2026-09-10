Переговоры Украины, США и рф: Зеленский назвал сроки возможного прогресса и повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые результаты дипломатических усилий по прекращению войны могут появиться до конца сентября. По его словам, Украина и США продолжают работать над возобновлением переговорного процесса, передает УНН.

Зеленский отметил, что после завершения парламентских выборов в России, которые должны состояться 18–20 сентября, могут быть созданы условия для дальнейшего продвижения трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и РФ.

В то же время президент подчеркнул, что украинская и американская стороны поддерживают постоянный контакт по дипломатическому треку. По его словам, Киев ожидает, что во второй половине сентября состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Что могут обсуждать в новом раунде переговоров

Среди вопросов, по которым может быть достигнут промежуточный прогресс, Зеленский назвал энергетику и экспорт украинского зерна. Речь идет о возможности договоренностей по отдельным направлениям, которые могли бы способствовать снижению интенсивности боевых действий даже при отсутствии всеобъемлющего мирного соглашения.

Зеленский раскрыл схему поведения россиян во время переговоров

Отдельно украинский лидер заявил, что Россия, по его мнению, регулярно пытается сорвать дипломатический процесс усилением атак против Украины.

"Как только Украина ведет переговоры, Россия обычно усиливает атаки", – заявил президент, связывая такие действия Москвы с попытками повлиять на переговорный процесс.

В частности, накануне и во время визита в Киев американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера российские войска нанесли удары по украинским аэродромам. По словам Зеленского, это повлияло на способ прибытия американской делегации в Украину.

Контекст

5 сентября Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. На следующий день они прибыли в Киев и провели переговоры с Зеленским. К отдельным консультациям присоединились представители Франции, Германии и Великобритании. Одним из главных вопросов переговорного процесса остается территориальный. Россия продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины, тогда как Киев заявляет о неприемлемости передачи России территорий, которые она не смогла захватить военным путем.

В то же время США пытаются добиться хотя бы частичной деэскалации, в частности в сферах энергетики и продовольственной безопасности. Украина также настаивает на необходимости надежных гарантий безопасности и участия европейских государств в дальнейшем переговорном процессе.

По состоянию на 10 сентября окончательных договоренностей о прекращении войны нет. Ожидаемый в конце сентября прогресс касается прежде всего отдельных вопросов переговорной повестки, а не готового мирного соглашения.

Напомним

Ранее Президент Украины заявил, что трехсторонних мирных переговоров до выборов в РФ не будет.