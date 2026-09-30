Россия могла готовить убийства Каспарова и других оппозиционеров в США — СМИ

Гарри Каспаров

Российские спецслужбы могли готовить убийства оппозиционных деятелей за рубежом, в частности Гарри Каспарова и бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы Министерства юстиции США и расследование El Mundo.

Часть операций, по данным американского следствия и СМИ, планировали провести этим летом на территории США.

Детали

В середине сентября Министерство юстиции США объявило об обвинениях пяти лицам, которых американская прокуратура связывает с сетью, действовавшей в интересах российских разведывательных служб. По версии следствия, сеть занималась слежкой за российскими диссидентами и перебежчиками, подготовкой возможных убийств, а также диверсионными операциями в странах, поддерживающих Украину.

В обвинительных документах говорится, что летом 2026 года участники сети завербовали человека, находившегося в США, для наблюдения за известным российским оппозиционером, имя которого в материалах дела скрыто под обозначением Victim-1. Ему передали два адреса, связанные с целью, и инструкции по скрытой фото- и видеофиксации. После выполнения задания организаторы предложили около 40 тысяч долларов за устранение человека. Когда завербованный отказался от непосредственного убийства, ему предложили найти другого исполнителя. Один из организаторов также заявлял, что имеет контакты группы в Мексике, которая могла бы выполнить такое задание.

По данным прокуратуры США, подготовка операции продолжалась как минимум с конца июля. В августе завербованному лицу передавали геолокацию, адреса и рекомендации по конспирации, в частности приказывали переводить телефон в авиарежим и удалять переписку.

Кого могли планировать убить

Американское Министерство юстиции не раскрывает имена потенциальных жертв.

В то же время El Mundo со ссылкой на источники сообщает, что первой жертвой мог быть бывший депутат Госдумы рф Илья Пономарёв, который после выезда из России живёт между Украиной и США. Сеть российских шпионов могла следить за его домом и офисом в Вашингтоне.

Отдельно издание сообщило об угрозе для бывшего чемпиона мира по шахматам и российского оппозиционера Гарри Каспарова. Этим летом американские правоохранительные органы предупредили мужчину о том, что он мог стать целью российских спецслужб. После этого ему якобы предоставили специальную охрану.

Информацию о повышенной угрозе для Каспарова частично подтверждала и организация Renew Democracy Initiative, с которой он связан. Там заявляли, что после информации американских органов были вынуждены усилить меры безопасности.

Контекст

Американское следствие также говорит об отдельной операции, которую кремль мог готовить в Литве. По данным прокуратуры, российский куратор завербовал гражданина США возле эстонско-российской границы и поручил ему сфотографировать адрес ещё одного российского эмигранта вблизи Вильнюса.

После проведения наблюдения исполнителю якобы предложили около 25 тысяч долларов за убийство "цели". Среди возможных способов обсуждали нападение с ножом и использование зажигательной смеси. Исполнитель отказался.

El Mundo предполагает, что главной жертвой в этом случае мог быть один из российских оппозиционных активистов, живущих в Литве, в частности Иван Тютрин. Однако официального подтверждения этому нет. Издание также упоминает Владимира Кара-Мурзу среди возможных потенциальных целей, однако его имя в материалах американской прокуратуры также не называется.

Кто проходит по делу

Министерство юстиции США называет пятерых подозреваемых участников сети.

Среди них — Юрий Храмеев, которого американские правоохранители называют бывшим полковником российских спецслужб, его сын Кирилл Храмеев, которого США связывают с ФСБ, а также граждане Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути и Яйдель Дельгадо Суарес и гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро.

Им вменяют сговор с целью финансирования терроризма, а части фигурантов — также сговор с целью организации заказного убийства. Согласно американскому законодательству, по отдельным пунктам обвинения фигурантам могут грозить десятки лет лишения свободы.

Сеть связывают и с диверсиями в Европе

По данным следствия США, деятельность этой сети не ограничивалась преследованием российских оппозиционеров. Ее участников также связывают с подготовкой диверсий в странах Европы, поддерживающих Украину. В материалах дела упоминаются операции в Чехии и Литве, а также потенциальные цели в Польше.

По версии прокуратуры, обсуждались поджоги складов, объектов железнодорожной и энергетической инфраструктуры, а также другие атаки против государств НАТО.

Отдельно американская сторона связывает участников сети с нападением на литовское предприятие, которое производило мобильное радиооборудование для украинских военнослужащих.

Есть ли доказательства личного приказа путина

В ряде публикаций СМИ появилась версия, что операции по ликвидации Каспарова и других оппозиционеров могли проводиться по личному приказу владимира путина. Однако в открытых материалах Министерства юстиции США доказательств такого прямого приказа пока нет. Американская прокуратура указывает на связь подозреваемой сети с российскими разведывательными службами и ее деятельность в интересах российского государства, но не утверждает, что приказ о конкретном убийстве лично отдавал путин.

Что говорят в москве

По состоянию на 30 сентября российские власти публично не предоставили содержательного ответа на сообщения о возможной подготовке убийств Каспарова, Пономарева и других российских оппозиционеров за рубежом.

Напомним

Как сообщал УНН, НАТО усиливает обмен разведывательными данными из-за угрозы со стороны россии.