Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратское

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Пилот, подозреваемый в инциденте с самолетом Flydubai, следовавшим в аэропорт Бен-Гурион, имеет оманское происхождение. Другой пилот — эмиратское. Об этом сообщает Ynet, пишет УНН.

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"Лицо, подозреваемое в попытке разбить самолет Flydubai, следовавший в аэропорт Бен-Гурион, является вторым пилотом из Омана. После того как самолет совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии, его передали властям Саудовской Аравии для допроса, в котором также участвует Израиль", — говорится в публикации Ynet.

Другой пилот, по данным Ynet, имеет "эмиратское" происхождение.

Согласно неподтвержденным сообщениям в ивритоязычных СМИ, как пишет The Times of Israel, "саудовские власти расследуют на месте дело второго пилота, происхождением из Омана, после того как он якобы ранил ножом капитана, происхождением из Эмиратов, и пытался разбить самолет".

В то же время рассматриваются и другие варианты, в частности эпизод, связанный с психическим здоровьем, который не имел националистического характера.

Официального заявления об обстоятельствах инцидента со стороны израильских, саудовских или эмиратских властей пока не было, отмечает The Times of Israel.

Channel 12 и Ynet сообщают, что в Израиле растет мнение о том, что чрезвычайная ситуация на борту рейса flydubai из Дубая в Тель-Авив была попыткой теракта, хотя окончательно утверждать это пока нельзя. Самолет приземлился в Саудовской Аравии после ожесточенной ссоры в кабине пилотов. По данным Channel 12, в Израиле сейчас ведется активное обсуждение этого рейса.

The Times of Israel также пишет, что, как сообщает Channel 12, на борту самолета flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, находилась вторая команда пилотов в гражданской одежде. По данным издания, это пассажиры, которые помешали одному из пилотов захватить управление самолетом.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию, что "если бы пилотов не было в самолете, инцидент мог бы закончиться повторением теракта 11 сентября 2001 года или инцидента с заложниками в Энтеббе в 1976 году".

Это сообщение не подтверждено.

По данным новостного издания Walla, пилот, в отношении которого ведется расследование, является гражданином Омана.

СМИ опубликовали видео, якобы снятое с самолета flydubai во время его посадки в Саудовской Аравии, на котором видны пассажиры, празднующие, хлопающие в ладоши и поющие, когда самолет совершает посадку после конфликта в кабине пилотов.

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