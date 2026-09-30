Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДР
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что КНДР обладает ядерным потенциалом, в отличие от Ирана. Глава Белого дома назвал Ким Чен Ына своим другом.
Северная Корея может обладать ядерным оружием, в отличие от Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
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Отвечая на вопрос журналистки о том, почему Вашингтон выступает против ядерной программы Ирана, но никак не комментирует наличие ядерного оружия у Северной Кореи, глава Белого дома ответил, что лидер КНДР Ким Чен Ын является его другом.
Он мне нравится. Ким Чен Ын – мой друг. Ему нравится Трамп. Ему не нравятся многие другие люди, но я, наверное, единственный человек в мире, который ему нравится. И он мне нравится. (КНДР) обладает ядерными возможностями, не такими большими, как у нас, но знаете почему? Потому что другие президенты не сделали того, что сделал бы я
Напомним
На прошлой неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп договорились тесно сотрудничать, чтобы помочь восстановить диалог с Северной Кореей, при этом Трамп вновь выразил готовность к диалогу с Ким Чен Ыном.
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