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Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДР

Киев • УНН

 • 2632 просмотра

Дональд Трамп заявил, что КНДР обладает ядерным потенциалом, в отличие от Ирана. Глава Белого дома назвал Ким Чен Ына своим другом.

Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДР

Северная Корея может обладать ядерным оружием, в отличие от Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Подробности

Отвечая на вопрос журналистки о том, почему Вашингтон выступает против ядерной программы Ирана, но никак не комментирует наличие ядерного оружия у Северной Кореи, глава Белого дома ответил, что лидер КНДР Ким Чен Ын является его другом.

Он мне нравится. Ким Чен Ын – мой друг. Ему нравится Трамп. Ему не нравятся многие другие люди, но я, наверное, единственный человек в мире, который ему нравится. И он мне нравится. (КНДР) обладает ядерными возможностями, не такими большими, как у нас, но знаете почему? Потому что другие президенты не сделали того, что сделал бы я

- сказал американский лидер.

Напомним

На прошлой неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп договорились тесно сотрудничать, чтобы помочь восстановить диалог с Северной Кореей, при этом Трамп вновь выразил готовность к диалогу с Ким Чен Ыном.

КНДР отвергла резолюцию МАГАТЭ и заявила, что не откажется от ядерного статуса19.09.26, 08:47 • 3674 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты
Иран