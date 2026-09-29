россия атаковала Украину 112 ударными дронами за 12 часов
Киев • УНН
ПВО уничтожила или подавила 95 из 112 российских беспилотников. В результате ночных атак повреждены энергетические и гражданские объекты.
В течение дня 29 сентября (с 6:30 до 18:00) российские войска атаковали Украину 112 ударными БПЛА (29 из них - реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и беспилотниками других типов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Подробности
Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 95 БПЛА (18 из них - реактивные). По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдалось несколько ударных беспилотников.
Напомним
В результате ночных ударов рф повреждены объекты в столице, в Одесской области и других регионах. Среди них — энергетическая инфраструктура и гражданская инфраструктура.