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Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца

Киев • УНН

 • 4354 просмотра

Суд Лос-Анджелеса разрешил 21-летней Захаре изменить имя с Джоли-Питт на Джоли. Она годами пользовалась фамилией матери.

Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца

Дочь актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара сократила свою фамилию, которая ранее была через дефис. Об этом УНН пишет со ссылкой на E! News.

Детали

21-летняя Захара официально отказалась от фамилии своего отца, и суд Лос-Анджелеса в США удовлетворил её просьбу сохранить только фамилию матери.

"После рассмотрения материалов дела суд выносит следующее решение: поскольку возражений нет, ходатайство об изменении имени удовлетворяется", — говорится в судебном документе, поданном 28 сентября и полученном E! News. "Постановление подписано и зарегистрировано. Имя заявительницы изменено с Захары Марли Джоли-Питт на Захару Марли Джоли", — сказано в документе.

Захара подала заявление об изменении имени в июне, почти через месяц после окончания колледжа Спелман в Атланте со степенью бакалавра искусств в области психологии.

В июле она опубликовала сообщение о своём намерении в газете Los Angeles Daily Journal, выполнив требование штата Калифорния о том, что заявление об изменении имени должно быть опубликовано в местной газете, чтобы любой, кто возражает против изменения имени, мог подать письменное возражение до окончательного слушания.

Хотя юридическая смена имени Захары только что была официально оформлена, она уже много лет использует фамилию своей матери. Когда в 2023 году она вступила в женское студенческое общество Alpha Kappa Alpha, в видеоролике о приёме она представилась как Захара Марли Джоли.

А на церемонии вручения дипломов в начале этого года её снова представили как Захару Марли Джоли, когда она вышла на сцену, чтобы получить свой диплом.

Дополнение

Захара — вторая из шести детей Брэда и Анджелины, получившая разрешение на юридическую смену имени, решив убрать фамилию звезды фильма "F1 Фильм" из своего имени. 20-летняя дочь бывшей пары Шайло получила такое разрешение в 2024 году, подав заявление в свой 18-й день рождения.

С тех пор её брат и сестра, 25-летний Мэддокс и 18-летняя Вивьен, также предприняли аналогичные шаги в этом году. В настоящее время ожидается одобрение их запросов на изменение имени.

Юлия Шрамко

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Анджелина Джоли
Калифорния
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес