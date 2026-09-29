"Карма" — Безуглая после удара РФ по НАН обвинила академиков в том, что они "ничего не сделали для ПВО"

Народный депутат Марьяна Безуглая после российского удара по зданию Национальной академии наук Украины заявила, что учреждение давно нужно было реформировать или закрыть, а академиков обвинила в отсутствии вклада в развитие ПВО. Свой пост она опубликовала в Facebook, пишет УНН.

Детали

Безуглая назвала НАН "бессодержательным остатком СССР" и заявила, что россияне её "просто бомбят, потому что могут".

Академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своём пузыре 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, печальная "карма". На войне нет справедливости – только последствия – написала депутат.

Пост Безуглой вызвал критику

После реакции пользователей Безуглая дополнила свой пост. Она отметила, что ей пишут о жестокости её слов, однако своей позиции относительно Академии не изменила.

Людей жаль. Мне уже пишут о "фундаментальной науке в Украине". А сколько Нобелевских премий? Какая такая фундаментальная наука? Где она? Не умеем в фундаментальную, тогда нужно хотя бы в прикладную – заявила Безуглая.

Её слова вызвали волну критики в соцсетях. В частности, пользователи ставили под сомнение тезис депутата о том, что именно Национальная академия наук должна была отвечать за развитие украинской противовоздушной обороны.

28 сентября российский ударный беспилотник попал в здание Президиума НАН Украины в Киеве. В результате атаки погибла помощница первого вице-президента НАН Владимира Горбулина, сам Горбулин пострадал от осколков стекла.

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