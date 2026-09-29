"Карма" — Безуглая после удара РФ по НАН обвинила академиков в том, что они "ничего не сделали для ПВО"
Киев • УНН
После удара РФ по зданию НАН в Киеве Безуглая призвала реформировать или закрыть академию. Ее слова вызвали волну критики.
Народный депутат Марьяна Безуглая после российского удара по зданию Национальной академии наук Украины заявила, что учреждение давно нужно было реформировать или закрыть, а академиков обвинила в отсутствии вклада в развитие ПВО. Свой пост она опубликовала в Facebook, пишет УНН.
Детали
Безуглая назвала НАН "бессодержательным остатком СССР" и заявила, что россияне её "просто бомбят, потому что могут".
Академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своём пузыре 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, печальная "карма". На войне нет справедливости – только последствия
Пост Безуглой вызвал критику
После реакции пользователей Безуглая дополнила свой пост. Она отметила, что ей пишут о жестокости её слов, однако своей позиции относительно Академии не изменила.
Людей жаль. Мне уже пишут о "фундаментальной науке в Украине". А сколько Нобелевских премий? Какая такая фундаментальная наука? Где она? Не умеем в фундаментальную, тогда нужно хотя бы в прикладную
Её слова вызвали волну критики в соцсетях. В частности, пользователи ставили под сомнение тезис депутата о том, что именно Национальная академия наук должна была отвечать за развитие украинской противовоздушной обороны.
28 сентября российский ударный беспилотник попал в здание Президиума НАН Украины в Киеве. В результате атаки погибла помощница первого вице-президента НАН Владимира Горбулина, сам Горбулин пострадал от осколков стекла.
Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»29.09.26, 07:29 • 11367 просмотров