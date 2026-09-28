Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины

Сентябрь завершается очень непростой астрологической картиной. Впереди одна из самых напряжённых недель года, а особого внимания потребуют первые дни октября. Об этом специально для УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам астролога, главным событием новой недели станет мощный Т-квадрат с участием Марса, Плутона и Меркурия — планет, которые при напряжённом взаимодействии могут существенно повышать уровень конфликтности как в жизни отдельных людей, так и в мировых процессах. В свою очередь, вторым важным событием станет начало ретроградного движения Венеры. "А для Украины эта неделя может оказаться особенно значимой, поскольку транзитные аспекты активируют важные точки натальной карты нашего государства. Поэтому на этот раз главный совет недели — не спешить, не провоцировать конфликты, не рисковать без необходимости и особенно внимательно относиться к решениям, которые могут иметь долгосрочные последствия", — говорит эксперт.

По её словам, в начале недели, 28 сентября, Марс переходит в знак Льва.

"Сам по себе этот транзит нельзя назвать негативным. Напротив, Марс во Льве даёт много энергии, смелости, уверенности в собственных силах и желания действовать масштабно. Это время ярких инициатив, амбиций, творчества, борьбы за свои интересы и стремления заявить о себе. Люди могут стать решительнее, активнее и смелее. На политическом уровне может усилиться роль личностей и лидеров, громких заявлений и волевых решений. Но есть одна проблема. Практически сразу эта мощная марсианская энергия попадает в одну из самых сложных конфигураций года", — объясняет Ксения Базиленко.

В то же время, с 1 по 3 октября, по её словам, наступит самый напряжённый период недели.

"В начале октября Марс во Льве вступает в жёсткое противостояние с Плутоном в Водолее. Одновременно Меркурий переходит из знака Весов в Скорпион и включается в эту конфигурацию, образуя напряжённый Т-квадрат Меркурий — Марс — Плутон. Его максимальная активность приходится на 2–3 октября. Это очень мощная концентрация энергии", — говорит астролог.

Она объясняет, что Марс символизирует действие, борьбу, силу и военную активность. Плутон связан с властью, масштабными трансформациями и борьбой за контроль, тогда как Меркурий, оказавшись в Скорпионе, делает наше мышление значительно глубже, но одновременно более критичным, категоричным и бескомпромиссным.

"С одной стороны, это прекрасное время для глубокого анализа, расследований, поиска скрытой информации и способности докопаться до сути проблемы. С другой — слова могут становиться оружием. Люди могут острее реагировать на критику, жёстче отстаивать свою позицию, провоцировать конфликты или любой ценой пытаться доказать собственную правоту. Поэтому 1–3 октября очень важно контролировать не только свои действия, но и слова", — предостерегает эксперт.

С точки зрения мунданной астрологии сочетание Марса, Плутона и Меркурия в такой напряжённой конфигурации может указывать на период резкого обострения противоречий.

"Может усилиться борьба за власть и влияние, возрастать напряжённость между государствами, звучать жёсткие политические заявления и приниматься решения, последствия которых могут быть долгосрочными. Особого внимания требуют уже существующие военные конфликты. Нельзя исключать их эскалации или появления новых очагов противостояния. В такие периоды очень многое зависит от решений людей, которые обладают властью и возможностью влиять на крупные политические и военные процессы", — говорит Ксения Базиленко.

Она подчёркивает, что в астрологической традиции напряжённые взаимодействия Марса и Плутона также считаются периодами повышенного внимания к техногенным авариям, пожарам, взрывам и экстремальным природным явлениям. Поэтому первые дни октября требуют особой осторожности.

"В повседневной жизни стоит внимательнее вести себя за рулём, с техникой и огнём, избегать неоправданного риска и не втягиваться в конфликты, которые могут очень быстро выйти из-под контроля", — отметила астролог.

В то же время, по наблюдениям астролога, 3 октября Венера станет ретроградной.

"Уже на этой неделе начинается еще один важный астрологический период. 3 октября Венера разворачивается в ретроградное движение, которое продлится до середины ноября. А Венера — это наши отношения, чувства, симпатии, личные ценности, красота и, конечно, деньги. Поэтому в ближайшие полтора месяца многие из этих вопросов могут потребовать пересмотра. В личной жизни могут возвращаться люди из прошлого, бывшие партнеры, старые чувства и проблемы, которые в свое время так и не были окончательно решены", — подчеркнула эксперт.

Ксения Базиленко объясняет, что особенно эмоциональной может быть первая часть ретроградного цикла, пока Венера будет двигаться по Скорпиону.

"Это знак сильных страстей, глубоких привязанностей, ревности, доверия, сексуальности, общих ресурсов и финансовых обязательств. Поэтому если кто-то из прошлого вдруг снова появится в вашей жизни, не спешите воспринимать это как знак судьбы. Иногда прошлое возвращается не для того, чтобы остаться, а для того, чтобы мы наконец поняли, почему эта история когда-то завершилась", — отметила она.

Кроме того, отдельного внимания потребует и финансовая сфера. По словам Ксении Базиленко, с точки зрения астрологии период ретроградной Венеры больше подходит для пересмотра бюджета, старых финансовых договоренностей и собственного отношения к деньгам, чем для принятия крупных новых финансовых решений.

"По возможности стоит осторожнее относиться к крупным кредитам, займам, значительным инвестициям и дорогим покупкам. Также это не лучшее время для радикальных экспериментов с внешностью и дорогостоящих эстетических процедур, если их можно спокойно перенести на более нейтральный период. И еще один важный момент: в конце октября к ретроградной Венере присоединится ретроградный Меркурий. Поэтому дела, которые давно почти завершены, важные договоренности и вопросы, не требующие откладывания, лучше постепенно доводить до логического завершения уже сейчас", — объяснила эксперт.

Что предвещают звезды для Украины

"Для Украины начало октября может стать особенно важным. Транзитный Т-квадрат Марса, Плутона и Меркурия накладывается на чувствительные точки натальной карты Украины и активирует темы 1-го, 7-го и 9-го домов. В мунданной астрологии это весьма показательная комбинация. Первый дом связан с самим государством и его населением. Седьмой — с отношениями с другими странами, партнерами и открытыми противниками, а также с вопросами войны и мира. Девятый — с международной политикой, правовыми вопросами, договоренностями и процессами, выходящими далеко за пределы одного государства. Поэтому в первые дни октября я бы особенно внимательно следила за военной ситуацией, международными переговорами и решениями, которые непосредственно касаются Украины", — говорит Ксения Базиленко.

По ее словам, могут обостряться вопросы отношений с партнерами и противником, появляться сложные переговоры, важные заявления или решения международного уровня.

"Это не обязательно означает только негативный сценарий. Напряженные аспекты часто заставляют ситуацию двигаться тогда, когда она долго оставалась нерешенной. Но сам процесс может быть непростым", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, она обратила внимание еще на один интересный показатель. В частности, ретроградная Венера будет проходить 9-м домом гороскопа Украины, поэтому в ближайшие недели вновь может возникнуть тема международной финансовой и материальной поддержки.

"Возможно возвращение к ранее начатым переговорам, программам помощи и договоренностям. Что-то может получить второй шанс, что-то — потребовать пересмотра условий, а в отдельных вопросах возможны задержки или ограничения. В каком именно направлении будет развиваться эта тема, станет понятнее по аспектам, которые Венера будет формировать в течение своего ретроградного движения", — отметила астрологиня

4 октября — время остановиться и выдохнуть

Ксения Базиленко отмечает, что в конце такой насыщенной недели Солнце формирует оппозицию к Сатурну. Может ощущаться усталость, давление обстоятельств, нехватка сил или чувство, что всё движется тяжелее, чем хотелось бы. "И здесь главное — не пытаться любой ценой пробить закрытые двери. Воскресенье лучше провести спокойнее: не перегружать себя, не брать на себя лишнюю ответственность, не принимать серьёзных решений в состоянии усталости и дать себе возможность восстановиться", — говорит эксперт.

Главный совет недели от Ксении Базиленко

По её словам, неделя с 28 сентября по 4 октября — это неделя, которая требует не страха, а осознанности и осторожности.

"Не каждый конфликт требует нашего участия. Не каждая провокация требует ответа. Не каждое решение нужно принимать немедленно. Особенно 1–3 октября стоит контролировать эмоции, слова и импульсивные поступки, избегать неоправданного риска и внимательнее относиться к собственной безопасности. И одновременно помните: даже самые сложные астрологические конфигурации не отменяют нашей способности думать, выбирать и действовать осознанно. Иногда величайшая сила заключается не в том, чтобы вступить в борьбу, а в том, чтобы вовремя остановиться. Берегите себя и тех, кого любите. С любовью и уважением, ваша астролог Ксения", — резюмировала эксперт.

Гороскоп на период с 28 сентября по 4 октября

Овен

На этой неделе многое будет зависеть от вашей способности слышать других людей. На первый план могут выйти партнёрские отношения, важные договорённости, сотрудничество или вопросы, которые давно требовали честного разговора. Не пытайтесь любой ценой доказать свою правоту — сейчас гораздо большего можно добиться с помощью дипломатии. Во второй половине недели эмоциональный фон становится более напряжённым, поэтому не спешите отвечать на провокации. Иногда один спокойный разговор может решить то, что невозможно решить силой.

Совет недели: ищите союзников, а не соперников.

Телец

Неделя просит навести порядок в повседневной жизни. Возможно, накопилось много мелких дел, рабочих задач или домашних вопросов, которые постоянно откладывались. Сейчас самое время постепенно разобраться с ними и освободить пространство для нового. Обратите внимание и на собственный режим. Не пытайтесь успеть всё сразу: организму необходимы сон, нормальное питание, движение и отдых. На работе лучше избегать конфликтов из-за мелочей.

Совет недели: порядок в мелочах вернёт ощущение контроля над большими делами.

Близнецы

Для вас неделя может быть яркой и творческой. Хочется больше жизни, красоты, романтики, общения и приятных эмоций. Могут активизироваться личные отношения, вопросы детей или дело, которое приносит вам настоящее удовольствие. Хорошее время, чтобы вернуться к творчеству, хобби или идее, которую вы когда-то отложили. Но ближе к середине недели не позволяйте эмоциям управлять важными решениями. Особенно если ситуация касается любви.

Совет недели: позвольте себе радость, но не теряйте здравого смысла.

Рак

Главной темой недели могут стать дом и семья. Возможно, захочется больше уюта, спокойствия и времени рядом с близкими. Могут вернуться семейные вопросы, которые нужно наконец обсудить, или возникнуть желание что-то изменить дома. Не берите на себя роль человека, который должен решить проблемы абсолютно всех. Вторая половина недели эмоционально непростая, поэтому особенно берегите атмосферу в семье и не переносите внешнее напряжение на тех, кого любите.

Совет недели: ваш дом должен быть местом восстановления, а не ещё одним полем борьбы.

Лев

Для вас это одна из самых важных недель года с точки зрения самоконтроля. Энергии может быть очень много. Вы можете испытывать огромное желание действовать, отстаивать себя, отвечать на несправедливость и немедленно решать то, что вас не устраивает. Но именно Львам на этой неделе особенно важно не переходить границу. Избегайте агрессии, опасных споров, импульсивных поступков и желания победить любой ценой. Будьте внимательны за рулём и не рискуйте там, где этого можно избежать. Вашей силы сейчас достаточно. Задача — правильно ею распорядиться.

Совет недели: настоящая сила проявляется не в агрессии, а в умении владеть собой.

Дева

В центре внимания — деньги, ресурсы и ощущение собственной стабильности. Это хорошая неделя, чтобы посмотреть, куда уходят ваши деньги, пересмотреть бюджет и понять, какие расходы действительно необходимы, а от каких можно отказаться. Могут появиться идеи относительно дополнительного заработка или более эффективного использования того, что у вас уже есть. Но крупные финансовые решения лучше не принимать под влиянием страха или эмоций.

Совет недели: сейчас важно не только больше зарабатывать, но и грамотно распоряжаться тем, что уже есть.

Весы

Ваше время выйти на первый план. На этой неделе стоит уделить больше внимания собственным желаниям, планам, внешности и тому, каким вы видите следующий этап своей жизни. Может появиться ощущение, что пришло время что-то менять. И это действительно хороший момент для внутренней перезагрузки. Но не спешите разрушать старое только потому, что вам захотелось немедленных перемен. Сначала поймите, чего именно вы хотите.

Совет недели: поставьте себя на первое место, но не теряйте равновесия.

Скорпион

Для вас начинается особый период. На этой неделе лучше немного замедлиться, меньше рассказывать о своих планах и больше наблюдать за тем, что происходит вокруг. В то же время именно Скорпионам необходимо быть особенно внимательными к собственным мыслям и эмоциям. Не позволяйте обидам, ревности или желанию выяснить всё здесь и сейчас толкать вас на резкие решения. Отдельного внимания требуют любовь и деньги. Могут возвращаться люди или чувства из прошлого, старые финансовые вопросы и незавершённые истории. Не спешите восстанавливать прежние отношения только потому, что эмоции снова стали сильными. Не время и для необдуманных крупных расходов.

Совет недели: наблюдайте, анализируйте и дайте себе время — далеко не всё нужно решать немедленно.

Стрелец

Неделя может многое показать через ваше окружение. Друзья, коллеги, единомышленники и профессиональные связи могут сыграть важную роль в ваших планах. Возможно, именно через другого человека придёт интересная идея, предложение или нужная информация. В то же время внимательнее присмотритесь к своему кругу общения. Не каждый, кто говорит правильные слова, действительно готов поддержать вас действиями. Хорошо пересмотреть и долгосрочные цели: всё ли, к чему вы стремитесь, вам по-прежнему нужно?

Совет недели: держите рядом людей, с которыми можно не только мечтать, но и двигаться вперёд.

Козерог

Профессиональные вопросы могут выйти на первый план. Возможно, придётся проявить себя, взять на себя ответственность или принять решение, которое повлияет на дальнейшее направление работы. Ваши действия могут быть заметнее, чем обычно, поэтому важно не только то, что вы делаете, но и то, как вы себя преподносите. Не вступайте в борьбу с руководством или авторитетными людьми только из принципа. Если возникнет сложная ситуация, стратегия сейчас сильнее прямого конфликта.

Совет недели: думайте не о сиюминутной победе, а о своей долгосрочной позиции.

Водолей

Для вас это также одна из самых напряжённых недель года, поэтому главное правило — не действовать сгоряча. События могут заставить вас пересмотреть убеждения, планы или своё отношение к ситуации, которая давно вызывает внутреннее сопротивление. Особенно осторожны будьте в конфликтах. Не позволяйте втянуть себя в борьбу по принципу "кто кого". Если чувствуете, что разговор становится агрессивным, лучше вовремя остановиться. Также внимательнее отнеситесь к поездкам, дороге, документам и важной информации.

Совет недели: не тратьте силы на борьбу, которой можно избежать. Сейчас холодная голова — ваше главное преимущество.

Рыбы

На этой неделе могут возникнуть вопросы общих денег, долгов, обязательств или финансовых договорённостей с другими людьми. Хорошо разобраться с тем, что давно оставалось непонятным: проверить платежи, документы, условия договорённостей и собственные финансовые обязательства. Но неделя касается не только денег. Она может принести глубокие внутренние переживания и желание наконец освободиться от того, что эмоционально истощает. Не бойтесь что-то пересмотреть, но не предпринимайте резких шагов в состоянии сильных эмоций.

Совет недели: отпускайте то, что забирает ваши ресурсы, и берегите то, что действительно имеет ценность.