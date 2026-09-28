ВСУ продвинулись сразу на нескольких направлениях и освободили ещё один населённый пункт — ISW
Киев • УНН
ISW зафиксировал продвижение ВСУ возле Купянска, Славянска, Часова Яра и Александровки. Украина освободила Перебудову в Донецкой области.
Украинские войска в последнее время продвинулись или восстановили позиции сразу на нескольких участках фронта — вблизи Купянска, Славянска, Часова Яра и на Александровском направлении. Российские источники также признали освобождение Силами обороны села Перестройка в Донецкой области, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
На Купянском направлении геолокационные материалы свидетельствуют, что украинские войска продвинулись или удерживают позиции к юго-востоку от города — вблизи Глушковки и Новоосиново. Ранее российские источники утверждали, что эти районы контролируют войска рф.
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Также ISW зафиксировал украинские позиции к востоку и юго-востоку от Славянска в районах вблизи Юрковки и Николаевки, где ранее россияне проводили инфильтрационные операции или заявляли о своем присутствии.
Продвижение вблизи Часова Яра и Александровки
Отдельно аналитики сообщают о недавнем продвижении ВСУ на юго-западе Часова Яра. Присутствие украинских военнослужащих также зафиксировано в Виролюбовке, что, по оценке ISW, ставит под сомнение заявления россиян о контроле над рядом прилегающих позиций.
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На Александровском направлении российские военные блогеры признали, что украинские силы освободили Перестройку. Кроме того, ВСУ вошли в Комар и ведут борьбу за населенный пункт. Российские источники признают, что именно на линии Поддубное — Мирное — Комар войска рф испытывают значительные трудности с продвижением.
Еще один локальный успех зафиксирован в Константиновке — украинские военные зачистили здание на востоке города, куда проникла российская группа. На Покровском направлении украинские морские пехотинцы также сообщали об очистке от российских диверсантов около 5 квадратных километров территории.
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