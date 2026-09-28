Генштаб сообщил, сколько российских военнослужащих и техники уничтожили Силы обороны за сутки

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили и ранили 2090 российских военнослужащих. Также армия рф потеряла 1382 беспилотника и сотни единиц другой техники, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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Общие боевые потери россии с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба, достигли около 1 531 060 военнослужащих.

В течение суток Силы обороны также уничтожили 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 2 РСЗО и 2 средства противовоздушной обороны.

Потери российской техники

Кроме того, российские войска потеряли 12 наземных робототехнических комплексов, 1382 БПЛА оперативно-тактического уровня, 490 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.

Всего с 24 февраля 2022 года Генштаб оценивает потери россии в 12 385 танков, 25 450 боевых бронированных машин, 50 477 артиллерийских систем, 2165 РСЗО и 1679 средств ПВО. Данные уточняются.

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