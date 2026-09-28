В Киеве в результате ночной атаки РФ ранены 4 человека, среди пострадавших — подростки
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки дронов РФ ранены четыре человека, в том числе трое подростков. Повреждены дома, АЗС, офисы и кафе.
В ночь на 28 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками, в результате чего пострадали 4 человека, были повреждены жилые и нежилые здания, АЗС и офисные помещения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
В Подольском районе повреждено нежилое здание, где возник пожар и частично разрушена кровля. Во время повторного попадания взрывной волной также выбило окна в многоэтажном доме.
С начала суток 28 сентября в столице трое пострадавших. Все — в Подольском районе. Двоим из них — 15-летним юноше и девушке — медики оказали помощь на месте. Одного — 17-летнего юношу — госпитализировали
Последствия атаки в других районах
В Голосеевском районе в результате атаки пострадал еще один человек. По предоставленной информации, вражеский БПЛА попал в частный двухэтажный жилой дом. Кличко также сообщал о попадании дрона в кафе возле АЗС.
В Оболонском районе после попадания БПЛА повреждены колонки автозаправочной станции и возник пожар. В Шевченковском районе дрон попал в офисное здание. Пожары в офисных помещениях также зафиксировали в Печерском районе.
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