Российский удар по рынку «Столичный» в Киеве унёс жизни двух человек
Киев • УНН
Ночью 27 сентября оккупанты попали по рынку «Столичный» в Софиевской Борщаговке. Известно о двух погибших.
Ночью 27 сентября российские оккупанты попали по территории рынка «Столичный» в Софиевской Борщаговке. В настоящее время известно о двух погибших, сообщает исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы Александр Медведь, передает УНН.
Детали
На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий атаки. Будьте осторожны и берегите себя. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги
В то же время фотокорреспондент УНН публикует кадры последствий вражеской атаки.
Напомним
В воскресенье, 27 сентября, российские войска полностью уничтожили склад, где хранились техника и продукция Kärcher.
Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня 27 сентября российские войска ударили по дому-резиденции посла Саудовской Аравии.