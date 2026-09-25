Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения
Киев • УНН
SPECTR анализирует боевые данные, выявляет закономерности и прогнозирует действия противника. Система уже проходит испытания в боевых подразделениях.
Центр искусственного интеллекта "A1" при Министерстве обороны Украины создаёт ИИ-систему для анализа боевых данных и планирования операций SPECTR. Как сообщили в ведомстве, решение уже тестируется несколькими боевыми подразделениями, передаёт УНН.
Что ИИ-система SPECTR изменит в планировании операций
По словам руководителя центра "A1" Данила Цьвока, Украина располагает уникальным массивом данных о современной войне. SPECTR поможет превратить их в реальное преимущество на поле боя.
Среди основных задач системы:
- анализ информации;
- выявление закономерностей;
- формирование рекомендаций для планирования операций и организации процессов в войсках;
- автоматизация рутинной работы в штабах.
Благодаря этому военные смогут быстрее взаимодействовать с информацией с поля боя, при этом данные будут оставаться в защищённом периметре.
Фактически мы создаём операционную систему для ведения войны, которая будет помогать военным выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника.Данило Цьвокруководитель ИИ-центра "A1"
SPECTR будет работать в уже существующих системах, которые используют Силы обороны, а также на локальных устройствах, предназначенных для работы с чувствительными данными.
Как Центр искусственного интеллекта "A1" создаёт AI-driven армию
Минобороны создало Центр искусственного интеллекта "A1" в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Команду запускали с чёткой миссией — превратить ИИ в преимущество Украины на поле боя и создать AI-driven армию, то есть войско, усиленное искусственным интеллектом.
Создание AI-driven армии включает три основных направления:
- более быстрое и эффективное принятие решений на основе данных;
- использование ИИ в средствах поражения;
- сокращение бюрократии в войсках.
Как сообщили в ведомстве, Центр уже работает над тремя флагманскими проектами — в сфере анализа боевых данных и совершенствования оборонных инноваций. Некоторые решения тестируются подразделениями.
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