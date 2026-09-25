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Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну рф против Украины

Киев • УНН

 • 4894 просмотра

Трамп и Си Цзиньпин в Белом доме обсудили войну рф против Украины. Зеленский попросил Трампа привлечь Китай к воздействию на путина.

Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну рф против Украины

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Соединённых Штатах, во время встречи в Белом доме говорили о войне рф против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МИД КНР от 25 сентября.

Главы государств обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, кризис в Украине (так Пекин называет войну — ред.) и Корейский полуостров

- сообщили в МИД Китая.

Помимо прочего, как указано, главы государств подтвердили взаимную поддержку успешного проведения неформальной встречи лидеров АТЭС 2026 года и саммита лидеров G20.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа передать главе КНР Си Цзиньпину, прибывшему с визитом в США, чтобы тот помог повлиять на главу кремля владимира путина в вопросе завершения войны. И Трамп пообещал передать лидеру Китая просьбу, сообщил Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина