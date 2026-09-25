Трамп и Си Цзиньпин обсудили войну рф против Украины

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин, находящийся с визитом в Соединённых Штатах, во время встречи в Белом доме говорили о войне рф против Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МИД КНР от 25 сентября.

Главы государств обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, кризис в Украине (так Пекин называет войну — ред.) и Корейский полуостров - сообщили в МИД Китая.

Помимо прочего, как указано, главы государств подтвердили взаимную поддержку успешного проведения неформальной встречи лидеров АТЭС 2026 года и саммита лидеров G20.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа передать главе КНР Си Цзиньпину, прибывшему с визитом в США, чтобы тот помог повлиять на главу кремля владимира путина в вопросе завершения войны. И Трамп пообещал передать лидеру Китая просьбу, сообщил Зеленский.