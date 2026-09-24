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Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"

Киев • УНН

 • 6196 просмотра

Дональд Трамп и Си Цзиньпин с супругами приняли участие в церемонии встречи в Вашингтоне. Далее лидеры проведут двусторонние переговоры.

Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией вышли к кортежу китайского лидера и его супруги Пэн Лиюань под музыкальное сопровождение военного оркестра, передает УНН.

Четверка на мгновение остановилась для фотографирования на красной дорожке, после чего направилась в Белый дом.

Встреча лидеров США и Китая возле Белого дома. Фото: AP и Reuters.

Это событие открывает ряд мероприятий, в частности двусторонние переговоры, которые состоятся в ближайшие часы в рамках государственного визита.

Добавим

Позже, как сообщает Sky News, в Белом доме началась церемония встречи.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин вместе со своими супругами стояли по команде "смирно", пока звучали государственные гимны Китая и США.

Выступление Дональда Трампа в Белом доме. Фото: Reuters.

После этого президент США подошел к трибуне.

Он отметил, что для него и Мелании большая честь приветствовать Си Цзиньпина и Пэн Лиюань в Вашингтоне, и отметил их "по-настоящему большую дружбу".

Трамп отметил, что Си — первый китайский лидер, который совершил второй официальный государственный визит в США, однако это первая встреча двух лидеров именно в Белом доме.

В свою очередь Си Цзиньпин начал свое выступление словами о том, что он "очень рад совершить государственный визит в вашу прекрасную страну".

Выступление лидера Китая в Белом доме. Фото: Reuters.

Он поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за теплый прием и поздравил США с недавним 250-летием независимости.

"И китайский, и американский народы — это великие народы", — говорит председатель КНР.

Встречу Трампа с Си у самолёта сравнили с приёмом путина на Аляске24.09.26, 08:44 • 5060 просмотров

Антонина Туманова

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