Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"
Киев • УНН
Дональд Трамп и Си Цзиньпин с супругами приняли участие в церемонии встречи в Вашингтоне. Далее лидеры проведут двусторонние переговоры.
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией вышли к кортежу китайского лидера и его супруги Пэн Лиюань под музыкальное сопровождение военного оркестра, передает УНН.
Четверка на мгновение остановилась для фотографирования на красной дорожке, после чего направилась в Белый дом.
Это событие открывает ряд мероприятий, в частности двусторонние переговоры, которые состоятся в ближайшие часы в рамках государственного визита.
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Позже, как сообщает Sky News, в Белом доме началась церемония встречи.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин вместе со своими супругами стояли по команде "смирно", пока звучали государственные гимны Китая и США.
После этого президент США подошел к трибуне.
Он отметил, что для него и Мелании большая честь приветствовать Си Цзиньпина и Пэн Лиюань в Вашингтоне, и отметил их "по-настоящему большую дружбу".
Трамп отметил, что Си — первый китайский лидер, который совершил второй официальный государственный визит в США, однако это первая встреча двух лидеров именно в Белом доме.
В свою очередь Си Цзиньпин начал свое выступление словами о том, что он "очень рад совершить государственный визит в вашу прекрасную страну".
Выступление лидера Китая в Белом доме. Фото: Reuters.
Он поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за теплый прием и поздравил США с недавним 250-летием независимости.
"И китайский, и американский народы — это великие народы", — говорит председатель КНР.
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