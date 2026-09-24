Встречу Трампа с Си у самолёта сравнили с приёмом путина на Аляске

В США сравнили встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Вашингтон в среду, 23 сентября, со встречей американского лидера с главой Кремля владимиром путиным на Аляске в прошлом году. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

Детали

Председателя КНР Си встретил президент США Дональд Трамп с редким приветствием у самолёта после того, как их высокопоставленные чиновники договорились продлить торговое перемирие до января.

Торговля была одним из крупнейших камней преткновения между двумя сверхдержавами наряду с искусственным интеллектом, войной Трампа с Ираном и планами Китая в отношении Тайваня. Но ожидается, что значительная часть трёхдневного визита Си будет скорее связана с помпезностью, чем с содержанием, начиная с решения Трампа приветствовать Си после посадки, а не ждать, пока тот подъедет к Белому дому, отмечает издание.

Во время встречи китайского лидера у подножия лестницы, расположенной у двери самолёта Си, была расстелена 30-метровая красная дорожка. Почётный караул из 21 человека выстроился по обеим сторонам дорожки, а Трамп и первая леди Мелания Трамп стояли у лестницы сбоку самолёта, где поприветствовали Си и его супругу Пэн Лиюань рукопожатиями.

Длинная красная дорожка напоминала подобную чрезвычайно длинную дорожку, которую США расстелили для владимира путина, когда он приземлился на базе ВВС США на Аляске прошлым летом для саммита, направленного на попытку прекратить войну россии в Украине - говорится в публикации.

Церемония встречи Си также включала пролёт двух бомбардировщиков B-1, взводы от каждого рода войск, а также представление флагов и гимнов обеих стран. Трамп и его жена обратились к своим коллегам, но их слов не было слышно. Трамп, который был в перчатках и пальто, хотя на улице было относительно тепло — 17 градусов по Цельсию, снял одну из перчаток, чтобы пожать руку Си. В какой-то момент он похлопал Си по спине и сказал ему что-то неразборчивое.

"Я думаю, они ценят это, невероятные люди", — сказал Трамп журналистам после возвращения в Белый дом в среду вечером.

В заявлении по случаю своего прибытия в США лидер Китая написал, что его страна и США "должны быть партнёрами, а не соперниками. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки к величию могут идти рука об руку, и две страны могут способствовать успеху друг друга, тем самым принося пользу всему миру".

"Китай и США должны быть партнёрами, а не соперниками": Си Цзиньпин прибыл на встречу с Трампом

Трамп ясно дал понять, что хочет произвести впечатление на Си, заявляя журналистам в последние недели, что рад тому, что его новый "шедевр" — вертолётная площадка — будет готов к визиту, одновременно сетуя на то, что его огромный бальный зал Белого дома не будет готов, пишет издание.

"Жаль, что у нас его не будет к завтрашнему вечеру", — повторил Трамп в среду.

В среду Трамп стремился повторить пышность, с которой его встретили в Китае в начале этого года. Си не был в аэропорту, чтобы встретить Трампа — вместо него там был вице-президент Китая Хань Чжэн. Но для встречи с Air Force One в Пекине была расстелена красная дорожка. Также присутствовали военный почётный караул, военный оркестр и около 300 китайских юношей, которые размахивали китайскими и американскими флагами и скандировали: "Добро пожаловать, добро пожаловать! Тёплый приём!".

Первая леди США ранее в среду заявила, что её муж решил лично приветствовать Си, когда тот прибудет в Вашингтон, потому что "у них прекрасные отношения".

"Он приезжает на нашу землю, и мы должны приветствовать их с величайшим уважением", — сказала она о Си и его супруге во время интервью в программе "Fox & Friends" на канале Fox News.

Корреспондент AP в Вашингтоне сообщил, что президент Трамп должен был продемонстрировать особое отношение к лидеру Китая в начале государственного визита.

В пятницу Си и Пэн вернутся в Белый дом на частное чаепитие с Трампами, прежде чем присоединиться к ним на экскурсии в Национальный архив в Вашингтоне. Белый дом заявил, что они ознакомятся с историческими документами, подчёркивающими отношения между двумя странами.

Продолжение торгового перемирия

Министр финансов США Скотт Бессент перед визитом объявил о продлении перемирия, в рамках которого страны договорились сократить тарифы и воздержаться от введения новых торговых ограничений, во время интервью телеканалу Fox News, когда Трамп приветствовал Си на объединённой базе Эндрюс неподалёку от Вашингтона.

"Китай и США должны быть партнёрами, а не соперниками": Си Цзиньпин прибыл на встречу с Трампом

"Я не знаю, можно ли заключить более крупную сделку. Я не знаю, просто ли мы продлим действующую сделку", — сказал Бессент в интервью, отметив, что продление до 10 января может дать лидерам больше времени для обсуждения этих вопросов на предстоящих международных саммитах в Китае в ноябре и во Флориде в декабре.