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Число погибших в результате ракетной атаки на Киев возросло

Киев • УНН

 • 580 просмотра

В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, шестеро получили ранения. Обломки повредили родильный дом и клинико-диагностический центр.

Число погибших в результате ракетной атаки на Киев возросло

Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 24 сентября, возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, число пострадавших возросло до шести, четверых раненых медики госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В роддоме в Подольском районе, возле которого упали обломки ракеты, повреждены окна и часть фасада здания. Предварительно, в медучреждении пострадавших нет. Один человек погиб на парковке возле медучреждения. Также поврежден расположенный рядом клинико-диагностический центр

- констатировал Кличко.

Позже он рассказал, что в Днепровском районе столицы обломки упали еще по двум адресам — на территории частных усадеб.

"В одном из домов разрушения. В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги", — подытожил мэр Киева.

Напомним

Враг в ночь на четверг, 24 сентября, нанес ракетный удар по Киеву. По данным мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ракетами "Циркон". В городе вспыхнули пожары.

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Вадим Хлюдзинский

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