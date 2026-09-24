Число погибших в результате ракетной атаки на Киев возросло

Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 24 сентября, возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

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По его словам, число пострадавших возросло до шести, четверых раненых медики госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В роддоме в Подольском районе, возле которого упали обломки ракеты, повреждены окна и часть фасада здания. Предварительно, в медучреждении пострадавших нет. Один человек погиб на парковке возле медучреждения. Также поврежден расположенный рядом клинико-диагностический центр - констатировал Кличко.

Позже он рассказал, что в Днепровском районе столицы обломки упали еще по двум адресам — на территории частных усадеб.

"В одном из домов разрушения. В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть дороги", — подытожил мэр Киева.

Напомним

Враг в ночь на четверг, 24 сентября, нанес ракетный удар по Киеву. По данным мониторинговых каналов, враг атаковал столицу ракетами "Циркон". В городе вспыхнули пожары.

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