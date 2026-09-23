Украинцев предупредили о перебоях в работе сетей и услуг связи
Киев • УНН
Российские атаки повреждают телекоммуникационную инфраструктуру Украины. Специалисты восстанавливают сети и стабилизируют работу услуг.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) предупредила о временных перебоях в работе сетей и доступе к услугам связи из-за атак рф, передает УНН.
Из-за постоянных российских атак телекоммуникационная инфраструктура также повреждается. Вследствие этого могут наблюдаться временные перебои в работе сетей и доступе к услугам связи
Специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и стабилизацией работы сетей.
В Нацкомиссии также призвали с пониманием отнестись к возможным перебоям.
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Напомним
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