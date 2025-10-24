Война в Украине

Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", заявив, что "лучше сейчас, чем никогда". Он поблагодарил партнеров за эти меры, подчеркнув, что Украина ранее сама боролась против российской энергетики. США призвали москву немедленно прекратить войну против Украины.