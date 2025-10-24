Война в Украине

В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.
Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.
Франция готова направить свой военный контингент в Украину в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск страны генерал Пьер Шиль, подчеркивая приверженность Франции союзникам.
Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.
В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.
Джорджа Мелони подчеркнула важность единства между ЕС и США для прекращения огня в Украине. Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты для систем ПВО SAMP/T.
Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.
Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.
кирилл дмитриев, спецпредставитель президента рф, подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.
С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.
Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.
КНДР начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного военным, участвовавшим в войне России против Украины. Лидер Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, назвав северокорейских солдат «гордостью нации».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.
Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.
Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.
Совместный центр НАТО-Украина провел испытания инновационного решения против управляемых авиабомб во Франции. Система включает радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик для поражения целей.
Ведущий индийский покупатель российской нефти Reliance Industries Ltd будет соблюдать западные санкции против Москвы. Компания имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 тысяч баррелей сырой нефти в сутки у российского нефтяного гиганта "Роснефть".
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников до Рождества решить вопрос репарационных займов для Украины.
25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения о поставках дальнобойных ракет Украине должны принимать отдельные союзники. Он добавил, что США с июля предоставляют Украине важное оружие, и этот вопрос остается на рассмотрении президента.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", заявив, что "лучше сейчас, чем никогда". Он поблагодарил партнеров за эти меры, подчеркнув, что Украина ранее сама боролась против российской энергетики. США призвали москву немедленно прекратить войну против Украины.
В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пытается остановить войну без США, поскольку Путин стремится разделить Украину и ее партнеров. Он подчеркнул важность 19-го пакета санкций и давления со стороны США как инструментов влияния на Путина.
По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.
Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.
Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал провокационные баннеры польских болельщиков на матче "Шахтера" и "Легии", назвав их не связанными со спортом. Он выразил благодарность Польше за поддержку украинских спортсменов, несмотря на инцидент.
Третий армейский корпус Украины успешно отбил механизированный штурм российских войск на Лиманщине. Уничтожена бронетехника, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов.