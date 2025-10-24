$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
24 октября, 16:33
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
24 октября, 12:13
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Война в Украине

Военный конфликт между РФ и Украиной
Российско-украинская война, также Российская вооруженная агрессия против Украины, также война за Независимость Украины — война России против Украины, вызванная прямым и опосредованным применением вооруженной силы РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины, которая началась согласно юридическому определению 19 февраля или 20 февраля 2014 года.
Новости по теме
Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов

В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.

Война в Украине • 01:34 • 750 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно

Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.

Война в Украине • 01:06 • 1962 просмотра
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск

Франция готова направить свой военный контингент в Украину в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск страны генерал Пьер Шиль, подчеркивая приверженность Франции союзникам.

Война в Украине • 00:35 • 1480 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.

Политика • 00:04 • 2532 просмотра
Словакия никогда не поддержит кредиты на военные нужды Украины - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.

Политика • 23:01 • 1784 просмотра
Харьков и пригород под атакой БПЛА: зафиксировано не менее 7 взрывов

В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.

Война в Украине • 21:55 • 1516 просмотра
Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии

Джорджа Мелони подчеркнула важность единства между ЕС и США для прекращения огня в Украине. Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты для систем ПВО SAMP/T.

Политика • 20:59 • 2700 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.

Экономика • 20:21 • 11112 просмотра
Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters

Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.

Война в Украине • 24 октября, 19:55 • 2250 просмотра
Представитель путина подтвердил визит в США для диалога на фоне санкций - СМИ

кирилл дмитриев, спецпредставитель президента рф, подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.

Политика • 24 октября, 19:32 • 2114 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 121 боевое столкновение, враг запустил 3,5 тыс. дронов

С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.

Война в Украине • 24 октября, 19:14 • 1640 просмотра
Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.

Политика • 24 октября, 18:55 • 1890 просмотра
КНДР заложила фундамент мемориального музея, посвященного своим войскам, воевавшим против украинцев в рядах РФPhoto

КНДР начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного военным, участвовавшим в войне России против Украины. Лидер Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, назвав северокорейских солдат «гордостью нации».

Политика • 24 октября, 18:32 • 1848 просмотра
Планы по репарационному займу Украине будут представлены в ближайшее время – глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.

Экономика • 24 октября, 18:12 • 2996 просмотра
Кабмин запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников Украины

Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.

Общество • 24 октября, 18:07 • 2736 просмотра
Иностранцы, воевавшие в Украине, после контракта смогут до 6 месяцев легально находиться в стране: Кабмин согласовал законопроект

Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.

Общество • 24 октября, 18:01 • 2652 просмотра
НАТО и Украина испытывают инновационные системы противодействия управляемым авиабомбам – Минобороны

Совместный центр НАТО-Украина провел испытания инновационного решения против управляемых авиабомб во Франции. Система включает радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик для поражения целей.

Технологии • 24 октября, 17:54 • 1902 просмотра
В Индии крупнейший покупатель российской нефти заявил о соблюдении западных санкций - Reuters

Ведущий индийский покупатель российской нефти Reliance Industries Ltd будет соблюдать западные санкции против Москвы. Компания имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 тысяч баррелей сырой нефти в сутки у российского нефтяного гиганта "Роснефть".

Экономика • 24 октября, 17:52 • 3356 просмотра
Франция поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.

Война в Украине • 24 октября, 17:34 • 2226 просмотра
Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников до Рождества решить вопрос репарационных займов для Украины.

Война в Украине • 24 октября, 17:24 • 2920 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video

25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.

Общество • 24 октября, 17:15 • 16650 просмотра
Генсек НАТО высказался о вероятности передачи США дальнобойных ракет "Tomahawk" Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения о поставках дальнобойных ракет Украине должны принимать отдельные союзники. Он добавил, что США с июля предоставляют Украине важное оружие, и этот вопрос остается на рассмотрении президента.

Война в Украине • 24 октября, 17:05 • 1624 просмотра
Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", заявив, что "лучше сейчас, чем никогда". Он поблагодарил партнеров за эти меры, подчеркнув, что Украина ранее сама боролась против российской энергетики. США призвали москву немедленно прекратить войну против Украины.

Война в Украине • 24 октября, 17:05 • 2370 просмотра
В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News

В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".

Новости Мира • 24 октября, 17:04 • 2916 просмотра
У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

Война в Украине • 24 октября, 16:59 • 2464 просмотра
Зеленский: Украина не пытается остановить Путина без Соединенных Штатов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пытается остановить войну без США, поскольку Путин стремится разделить Украину и ее партнеров. Он подчеркнул важность 19-го пакета санкций и давления со стороны США как инструментов влияния на Путина.

Политика • 24 октября, 16:56 • 2394 просмотра
путин мобилизует резервистов для защиты РФ от украинских беспилотников – Bloomberg

По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.

Новости Мира • 24 октября, 16:41 • 2312 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.

Политика • 24 октября, 16:33 • 29317 просмотра
Провокации польских болельщиков на матче "Шахтер" - "Легия": посол Украины отреагировал

Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал провокационные баннеры польских болельщиков на матче "Шахтера" и "Легии", назвав их не связанными со спортом. Он выразил благодарность Польше за поддержку украинских спортсменов, несмотря на инцидент.

Спорт • 24 октября, 16:04 • 2226 просмотра
Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видеоVideo

Третий армейский корпус Украины успешно отбил механизированный штурм российских войск на Лиманщине. Уничтожена бронетехника, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов.

Война в Украине • 24 октября, 15:37 • 3316 просмотра