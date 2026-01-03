россияне ударили из "Града" по Днепропетровщине: повреждено 5 домов

$42.170.18
2 января, 16:10 • 16083 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 29913 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 35495 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 53024 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 32793 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 65994 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 93756 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66053 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59607 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 200995 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД ЧехииPhoto2 января, 20:38 • 8320 просмотра
В Германии предлагают возвращать пригодных к службе украинцев на родину2 января, 20:47 • 4872 просмотра
Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушенияPhoto2 января, 21:32 • 3484 просмотра
Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос2 января, 21:59 • 5374 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД01:34 • 7650 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 31790 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 51027 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 67003 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 200995 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 120099 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Польша
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 39178 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 49466 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 49184 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 120099 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 46544 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
Фильм
Хранитель

россияне ударили из "Града" по Днепропетровщине: повреждено 5 домов

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Ночью 3 января россияне обстреляли Марганецкую громаду из РСЗО "Град" и Васильковскую громаду БПЛА. Повреждено 5 частных домов, без погибших и пострадавших.

россияне ударили из "Града" по Днепропетровщине: повреждено 5 домов

В ночь на субботу, 3 января, россияне ударили по Марганецкой общине на Никопольщине из РСЗО "Град". Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Детали

По его словам, на Васильковскую общину Синельниковского района враг направил БпЛА.

Возник пожар, повреждены 5 частных домов

- рассказал Гайваненко.

Он уточнил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним

Из-за сложной ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы18.12.25, 13:29 • 11421 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Украина