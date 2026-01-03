россияне ударили из "Града" по Днепропетровщине: повреждено 5 домов

В ночь на субботу, 3 января, россияне ударили по Марганецкой общине на Никопольщине из РСЗО "Град". Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Детали

По его словам, на Васильковскую общину Синельниковского района враг направил БпЛА.

Возник пожар, повреждены 5 частных домов - рассказал Гайваненко.

Он уточнил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним

Из-за сложной ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации более 3 тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

российские дроны атаковали Днепр и область: в городе прогремели взрывы