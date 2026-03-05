MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет

Украинская певица MILA NITICH представляет украинскую версию песни "Каюсь" - композиции, которая появилась в ее жизни еще в 18 лет и прошла вместе с певицей более полутора десятилетий. Когда-то очень личная история сегодня звучит как исповедь о принятии, прощении и умении идти дальше. Артистка признается: перевод был риском, но именно он открыл в песне новый, более глубокий и универсальный смысл, передает УНН со ссылкой на пресс-службу знаменитости.

Детали

Песня "Каюсь" родилась для исполнительницы в очень ранний период жизни. Тогда она буквально выбивала ей место в своем репертуаре - и эта борьба стала частью истории композиции.

Эта песня появилась в моей жизни слишком рано - в 18 лет. Я очень хорошо помню, как буквально выбивала для нее место в своем репертуаре с Владимиром Бебешко. Он не хотел ее брать, считал, что эту песню для меня тогда рано петь. А я упиралась и отстаивала ее, потому что чувствовала, что она моя. Сначала я закладывала в нее одну, очень личную историю - историю своих родителей. Но сегодня я понимаю: сейчас в этой песне совсем другие смыслы. Она - не о конкретном человеке. Она - о каждом из нас - говорит MILA NITICH.

Долгое время певица не решалась переводить "Каюсь" на украинский. Ее пугала ответственность - не разрушить тонкую эмоцию и не потерять глубину, ведь неудачные переводы часто лишают песни силы. Решение появилось неожиданно во время студийной встречи с поэтом и автором текстов Гидаем Сеидовым - они просто собрались писать новую музыку.

Я очень волновалась, чтобы песня не была опошлена. Мы все знаем, как иногда переводы делают песни хуже. Но я почему-то знала, что он сможет найти те слова, которые донесут истинную суть. Когда я прочитала готовый текст - я просто заплакала. Реально. Потому что почувствовала: песня получила совсем другой смысл - вспоминает артистка.

Именно тогда певица осознала: "Каюсь" - это не об очередной любовной драме. Это песня о внутреннем диалоге, о разорванном нутре каждого из нас, о потерях, боли и тех событиях, после которых мы уже никогда не становимся прежними.

Я поняла, что эта песня написана о каждом из нас. О том, что мне есть в чем покаяться - перед Богом и перед собой. И что единственный человек, которого я должна простить в своей жизни, - это я сама. Она звучит настолько глубоко и широко, что каждый найдет в ней свою историю. Такие песни в жизни встречаются очень редко - говорит MILA.

Реакция слушателей лишь подтвердила это ощущение: люди признаются, что слушают "Каюсь" по несколько раз в день и не могут сдержать слез. Для певицы это и есть главная ценность музыки - способность касаться самых глубоких струн души.

Когда-то мне сказали, что музыку надо писать такую, которая цепляет человека за хребет. Для меня хит - это не быстрая и не танцевальная песня. Хит - это то, что затрагивает сердце. Я всегда знала, что "Каюсь" рождена, чтобы остаться в сердцах людей - подчеркивает исполнительница.

Сегодня "Каюсь" MILA называет песней о принятии. О моменте, когда уже невозможно ничего изменить - и остается лишь покаяться, попросить прощения и идти дальше. Первые слова композиции - "Я не жалею ни о чем" - она считает личными и такими, что напрямую касаются ее собственной истории.

Я действительно сегодня ни о чем не жалею. Я понимаю, что все произошло не просто так - именно в то время и именно в том месте, не раньше и не позже. Я сегодня такая, какой стала, потому что прошла весь этот путь. Каким бы болезненным, тяжелым или безнадежным он иногда не казался, в каждый момент моей жизни он был нужен для того, чтобы прийти сегодня к себе такой, какой я есть - признается певица.

Отдельную благодарность певица выражает Сергею Могилевскому, который работал над саундом, и всей команде, которая присоединилась к созданию песни. Она убеждена: сегодня "Каюсь" звучит не как история об отношениях между двумя людьми, а как исповедь о пути, боли, принятии и самом сложном искусстве в жизни - простить себе за принятые решения.

"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны