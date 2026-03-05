MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 15348 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 31836 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 30782 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 31405 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 49954 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 22148 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 45380 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 75545 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 96824 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82476 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4м/с
48%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 30348 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 57610 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 18438 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 29297 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 26299 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 2938 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 29368 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 49954 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 57672 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 66927 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Кипр
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 66 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 18473 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 36037 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 51459 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 54481 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Певица MILA NITICH выпустила украинскую версию песни "Каюсь", которая прошла с ней более полутора десятилетий. Перевод открыл в композиции новый, универсальный смысл о принятии и прощении.

MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет

Украинская певица MILA NITICH представляет украинскую версию песни "Каюсь" - композиции, которая появилась в ее жизни еще в 18 лет и прошла вместе с певицей более полутора десятилетий. Когда-то очень личная история сегодня звучит как исповедь о принятии, прощении и умении идти дальше. Артистка признается: перевод был риском, но именно он открыл в песне новый, более глубокий и универсальный смысл, передает УНН со ссылкой на пресс-службу знаменитости.

Детали

Песня "Каюсь" родилась для исполнительницы в очень ранний период жизни. Тогда она буквально выбивала ей место в своем репертуаре - и эта борьба стала частью истории композиции.

Эта песня появилась в моей жизни слишком рано - в 18 лет. Я очень хорошо помню, как буквально выбивала для нее место в своем репертуаре с Владимиром Бебешко. Он не хотел ее брать, считал, что эту песню для меня тогда  рано петь. А я упиралась и отстаивала ее, потому что чувствовала, что она моя. Сначала я закладывала в нее одну, очень личную историю - историю своих родителей. Но сегодня я понимаю: сейчас в этой песне совсем другие смыслы. Она - не о конкретном человеке. Она - о каждом из нас

- говорит MILA NITICH.

Долгое время певица не решалась переводить "Каюсь" на украинский. Ее пугала ответственность - не разрушить тонкую эмоцию и не потерять глубину, ведь неудачные переводы часто лишают песни силы. Решение появилось неожиданно во время студийной встречи с поэтом и автором текстов Гидаем Сеидовым - они просто собрались писать новую музыку.

Я очень волновалась, чтобы песня не была опошлена. Мы все знаем, как иногда переводы делают песни хуже. Но я почему-то знала, что он сможет найти те слова, которые донесут истинную суть. Когда я прочитала готовый текст - я просто заплакала. Реально. Потому что почувствовала: песня получила совсем другой смысл 

- вспоминает артистка.

Именно тогда певица осознала: "Каюсь" - это не об очередной любовной драме. Это песня о внутреннем диалоге, о разорванном нутре каждого из нас, о потерях, боли и тех событиях, после которых мы уже никогда не становимся прежними.

Я поняла, что эта песня написана о каждом из нас. О том, что мне есть в чем покаяться - перед Богом и перед собой. И что единственный человек, которого я должна простить в своей жизни, - это я сама. Она звучит настолько глубоко и широко, что каждый найдет в ней свою историю. Такие песни в жизни встречаются очень редко

 - говорит MILA.

Реакция слушателей лишь подтвердила это ощущение: люди признаются, что слушают "Каюсь" по несколько раз в день и не могут сдержать слез. Для певицы это и есть главная ценность музыки - способность касаться самых глубоких струн души.

Когда-то мне сказали, что музыку надо писать такую, которая цепляет человека за хребет. Для меня хит - это не быстрая и не танцевальная песня. Хит - это то, что затрагивает сердце. Я всегда знала, что "Каюсь" рождена, чтобы остаться в сердцах людей

- подчеркивает исполнительница.

Сегодня "Каюсь" MILA называет песней о принятии. О моменте, когда уже невозможно ничего изменить - и остается лишь покаяться, попросить прощения и идти дальше. Первые слова композиции - "Я не жалею ни о чем" - она считает личными и такими, что напрямую касаются ее собственной истории.

Я действительно сегодня ни о чем не жалею. Я понимаю, что все произошло не просто так - именно в то время и именно в том месте, не раньше и не позже. Я сегодня такая, какой стала, потому что прошла весь этот путь. Каким бы болезненным, тяжелым или безнадежным он иногда не казался, в каждый момент моей жизни он был нужен для того, чтобы прийти сегодня к себе такой, какой я есть

- признается певица.

Отдельную благодарность певица выражает Сергею Могилевскому, который работал над саундом, и всей команде, которая присоединилась к созданию песни. Она убеждена: сегодня "Каюсь" звучит не как история об отношениях между двумя людьми, а как исповедь о пути, боли, принятии и самом сложном искусстве в жизни - простить себе за принятые решения.

"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20.02.2026, 15:28 • 25122 просмотра

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite