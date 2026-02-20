"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны

Народная артистка Украины и бывшая жена знаменитого певца Иво Бобула Лилия Сандулеса неожиданно поделилась новостью о своем очередном официальном браке. Кстати, это уже ее пятый законный муж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Сандулеса дала Ростиславу Калацинскому для его ютуб-канала.

67-летняя певица довольно долгий период скрывала свою личную жизнь и лишь только приоткрыла тайну. Как говорит знаменитость, ее знакомство с новым мужем началось уже во время войны через онлайн мессенджеры. Сандулеса говорит, что ее будущий возлюбленный слушал ее песни и впоследствии у них завязалось очень теплое общение.

Три года я замужем. Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в YouTube. Он слушал мои песни, мы разговаривали. Сперва очень редко, а потом встретились, и вот так. Кроме моей семьи, родных и друзей, никому не говорила

Артистка отметила, что ее избранник немного старше ее, однако с ним она чувствует себя настоящей женщиной. Звезда пока не спешит раскрывать все карты по своему мужу. Она даже не рассказала, как его зовут и где именно они поженились.

На склоне лет, когда мы нашлись, я очень благодарна Богу. Он немножечко старше меня. Никогда не думала, что после стольких лет Боженька даст мне такого человека, который будет близок моей душе