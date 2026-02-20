$43.270.03
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 1876 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 4662 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 15254 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 6692 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56 • 16634 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 47625 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 80973 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 50373 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 85468 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса сообщила о своем пятом официальном браке. 67-летняя певица познакомилась с будущим мужем онлайн во время войны.

"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны
Фото: www.instagram.com/liliyasandulesa

Народная артистка Украины и бывшая жена знаменитого певца Иво Бобула Лилия Сандулеса неожиданно поделилась новостью о своем очередном официальном браке. Кстати, это уже ее пятый законный муж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Сандулеса дала Ростиславу Калацинскому для его ютуб-канала.

Детали

67-летняя певица довольно долгий период скрывала свою личную жизнь и лишь только приоткрыла тайну. Как говорит знаменитость, ее знакомство с новым мужем началось уже во время войны через онлайн мессенджеры. Сандулеса говорит, что ее будущий возлюбленный слушал ее песни и впоследствии у них завязалось очень теплое общение.

Три года я замужем. Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в YouTube. Он слушал мои песни, мы разговаривали. Сперва очень редко, а потом встретились, и вот так. Кроме моей семьи, родных и друзей, никому не говорила

- сказала Сандулеса.

Артистка отметила, что ее избранник немного старше ее, однако с ним она чувствует себя настоящей женщиной. Звезда пока не спешит раскрывать все карты по своему мужу. Она даже не рассказала, как его зовут и где именно они поженились.

На склоне лет, когда мы нашлись, я очень благодарна Богу. Он немножечко старше меня. Никогда не думала, что после стольких лет Боженька даст мне такого человека, который будет близок моей душе

- резюмировала Лилия.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Лилия Сандулеса призналась, что в середине 1990-х годов сделала аборт от Иво Бобула. Певец настаивал на прерывании беременности из-за начала их совместной карьеры.

Станислав Кармазин

