"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни

Фото: www.instagram.com/liliyasandulesa

Народна артистка України та колишня дружина знаменитого співака Іво Бобула Лілія Сандулеса несподівано поділилася новиною про свій черговий офіційний шлюб. До речі, це вже її п’ятий законний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю, яке Сандулеса дала Ростиславу Калацинському для його ютуб-каналу.

Деталі

67-річна співачка досить довгий період приховувала своє особисте життя і лише тільки привідкрила таємницю. Як говорить знаменитість, її знайомство з новим чоловіком розпочалося вже під час війни через онлайн месенджери. Сандулеса каже, що її майбутній коханий слухав її пісні і згодом у них зав’ялося дуже тепле спілкування.

Три роки я заміжня. Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в YouTube. Він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так. Крім моєї сім’ї, рідні й друзів, нікому не говорила - сказала Сандулеса.

Артистка зазначила, що її обранець трохи старший за неї, однак з ним вона почувається справжньою жінкою. Зірка поки не поспішає розкривати усі карти по своєму чоловікові. Вона навіть не розповіла, як його звати та де саме вони одружилися.

На схилі літ, коли ми знайшлися, я дуже вдячна Богу. Він трошечки старше за мене. Ніколи не думала, що після стількох років Боженька дасть мені таку людину, яка буде близька моїй душі - резюмувала Лілія.

