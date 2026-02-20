"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни

$43.270.03
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 4060 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 14595 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 6058 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
07:56 • 16389 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 47429 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 80849 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50273 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 85183 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 41066 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ракетний удар по Харкову: вибиті вікна та пошкоджені автомобілі20 лютого, 04:02 • 7696 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 25002 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 27151 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD07:52 • 14100 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 21482 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 7162 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 14609 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 50605 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 85188 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 67478 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 34 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 21503 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 27174 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 25022 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 24919 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Народна артистка України Лілія Сандулеса повідомила про свій п'ятий офіційний шлюб. 67-річна співачка познайомилася з майбутнім чоловіком онлайн під час війни.

"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни
Фото: www.instagram.com/liliyasandulesa

Народна артистка України та колишня дружина знаменитого співака Іво Бобула Лілія Сандулеса несподівано поділилася новиною про свій черговий офіційний шлюб. До речі, це вже її п’ятий законний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю, яке Сандулеса дала Ростиславу Калацинському для його ютуб-каналу.

Деталі

67-річна співачка досить довгий період приховувала своє особисте життя і лише тільки привідкрила таємницю. Як говорить знаменитість, її знайомство з новим чоловіком розпочалося вже під час війни через онлайн месенджери. Сандулеса каже, що її майбутній коханий слухав її пісні і згодом у них зав’ялося дуже тепле спілкування.

Три роки я заміжня. Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в YouTube. Він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так. Крім моєї сім’ї, рідні й друзів, нікому не говорила

- сказала Сандулеса.

Артистка зазначила, що її обранець трохи старший за неї, однак з ним вона почувається справжньою жінкою. Зірка поки не поспішає розкривати усі карти по своєму чоловікові. Вона навіть не розповіла, як його звати та де саме вони одружилися.

На схилі літ, коли ми знайшлися, я дуже вдячна Богу. Він трошечки старше за мене. Ніколи не думала, що після стількох років Боженька дасть мені таку людину, яка буде близька моїй душі

- резюмувала Лілія.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Лілія Сандулеса зізналася, що в середині 1990-х років зробила аборт від Іво Бобула. Співак наполягав на перериванні вагітності через початок їхньої спільної кар'єри.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультураУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Шлюб