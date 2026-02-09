"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 3030 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 6014 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 19261 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 34831 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 38259 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 54832 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52939 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42367 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40650 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27130 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0.8м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 22020 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 5836 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 15832 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 14760 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 5612 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 5624 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 15839 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 59343 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 80735 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 97379 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Італія
Франція
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 88 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 1912 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 2848 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 34206 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37946 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Фільм

"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Народна артистка України Лілія Сандулеса зізналася, що в середині 1990-х років зробила аборт від Іво Бобула. Співак наполягав на перериванні вагітності через початок їхньої спільної кар'єри.

"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт

Народна артистка України Лілія Сандулеса вперше публічно зізналася, що в середині 1990-х років була вагітна від співака Іво Бобула, однак за його наполяганням зробила аборт. Про це повідомля УНН з посиланням на інтерв’ю, яке знаменита співачка дала журналісту Ростиславу Калацинському.

Відтак, за словами Сандулеси, події відбувалися наприкінці 1994 року — у період, коли їхній творчий дует лише починав активно розвиватися. Після повернення з гастролей у США вона повідомила Бобулу про вагітність, однак співак, як згадує артистка, не був готовий до батьківства.

Я була вагітна. Це наприкінці 1994 року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через кілька місяців я кажу, що вагітна, Іво, що будемо робити? Каже: "Ну, Ліля, ми тільки приїхали. Ну, не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім". Що я мала робити? Він не хотів 

- зазначила співачка.

"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27.01.26, 13:53 • 65525 переглядiв

Сандулеса зізналася, що рішення далося їй важко, адже вона хотіла цю дитину. Водночас артистка зазначає, що погодилася на аборт через стосунки та спільну кар’єру. 

Я була вагітна і, повірте, що я хотіла (дитину) від чоловіка, з ким я живу, кого я люблю. Але Іво без жодних скандалів казав давай потім. У нас усе буде. Але мені дуже боляче, бо це мій гріх. Але без нього як? Ніяк! Тим паче, я хотіла йому допомогти. Ми співали разом. Тому я пішла на те, що він умовив 

- резюмувала виконавиця.

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Музикант
Сполучені Штати Америки