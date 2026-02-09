"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт

Народна артистка України Лілія Сандулеса вперше публічно зізналася, що в середині 1990-х років була вагітна від співака Іво Бобула, однак за його наполяганням зробила аборт. Про це повідомля УНН з посиланням на інтерв’ю, яке знаменита співачка дала журналісту Ростиславу Калацинському.

Відтак, за словами Сандулеси, події відбувалися наприкінці 1994 року — у період, коли їхній творчий дует лише починав активно розвиватися. Після повернення з гастролей у США вона повідомила Бобулу про вагітність, однак співак, як згадує артистка, не був готовий до батьківства.

Я була вагітна. Це наприкінці 1994 року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через кілька місяців я кажу, що вагітна, Іво, що будемо робити? Каже: "Ну, Ліля, ми тільки приїхали. Ну, не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім". Що я мала робити? Він не хотів - зазначила співачка.

Сандулеса зізналася, що рішення далося їй важко, адже вона хотіла цю дитину. Водночас артистка зазначає, що погодилася на аборт через стосунки та спільну кар’єру.