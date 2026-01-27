"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик

Народний артист України Іво Бобул поділився власною оцінкою творчого шляху співачки Ірини Білик та висловив думку щодо її нинішнього етапу кар’єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю артиста, яке він дав журналісту Дмитру Гордону.

Як говорить співак, на початку кар’єри Білик активно розвивалася, робила сміливі музичні експерименти та зробила власний бренд. Артист заявляє, що Ірина не хоче міняти формат свого музичного продукту, що вона дещо надто зосередилися на звичному творчому напрямі.

Бобул переконаний, що аудиторія Білик вже виросла, однак це не заважає артистці бути і досі дуже затребуваною та популярною. Виконавець підкреслив, що в перспективі Ірина могла б ще краще розкрити свій потенціал.

Одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав і пам’ятаю, як вона з Нікітіним виходила на інтерв’ю… Потім усе розкручувалося. І вона красиво співала свій репертуар, але далі справа не пішла. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, подорослішала, і їй стало нецікаво. Вони почали шукати інше. Вона ж трохи залишилася у своєму коконі. Популярність є, концерти теж, але мені хотілося б, щоб вона десь… Ну, талановита дівчина - поділився Іво.

