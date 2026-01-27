"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик

$43.130.01
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 9396 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 10600 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 13390 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 29341 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 77047 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45332 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48609 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40500 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66549 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 36752 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 11663 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 4868 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 21793 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 7406 перегляди
Публікації
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 392 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 1074 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 9386 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 39191 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 77039 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Еліна Світоліна
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харків
Село
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 8 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 21834 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21457 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22008 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 24814 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Народний артист України Іво Бобул дав оцінку творчому шляху Ірини Білик, заявивши, що співачка залишилася у своєму звичному творчому напрямку. Він вважає, що її аудиторія вже виросла, але Ірина все ще популярна.

"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик

Народний артист України Іво Бобул поділився власною оцінкою творчого шляху співачки Ірини Білик та висловив думку щодо її нинішнього етапу кар’єри. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю артиста, яке він дав журналісту Дмитру Гордону.

Як говорить співак, на початку кар’єри Білик активно розвивалася, робила сміливі музичні експерименти та зробила власний бренд. Артист заявляє, що Ірина не хоче міняти формат свого музичного продукту, що вона дещо надто зосередилися на звичному творчому напрямі.

Бобул переконаний, що аудиторія Білик вже виросла, однак це не заважає артистці бути і досі дуже затребуваною та популярною. Виконавець підкреслив, що в перспективі Ірина могла б ще краще розкрити свій потенціал.

Одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав і пам’ятаю, як вона з Нікітіним виходила на інтерв’ю… Потім усе розкручувалося. І вона красиво співала свій репертуар, але далі справа не пішла. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, подорослішала, і їй стало нецікаво. Вони почали шукати інше. Вона ж трохи залишилася у своєму коконі. Популярність є, концерти теж, але мені хотілося б, щоб вона десь… Ну, талановита дівчина

- поділився Іво.

Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26.01.26, 16:43 • 21457 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
