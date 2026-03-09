$43.730.0850.540.36
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 8780 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 14242 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 22066 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 28848 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 19767 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 43164 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30765 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47061 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65490 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

Нацбанк закликав ЄС стати посередником у справі вилучення готівки та затримання працівників Ощадбанку. Угорщина вже вислала українців з країни.

НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині

Національний банк України звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ з проханням виступити в ролі сторони для з'ясування обставин затримання українських інкасаторів в Угорщині. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Голова центрального банку України офіційно звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) з проханням виступити в ролі незалежної третьої сторони для з'ясування обставин затримання громадян України та вилучення готівки в Угорщині минулого тижня 

- написав Йозвяк. 

Доповнення

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Павло Башинський

