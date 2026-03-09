НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині

Національний банк України звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ з проханням виступити в ролі сторони для з'ясування обставин затримання українських інкасаторів в Угорщині. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Голова центрального банку України офіційно звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) з проханням виступити в ролі незалежної третьої сторони для з'ясування обставин затримання громадян України та вилучення готівки в Угорщині минулого тижня - написав Йозвяк.

Доповнення

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.