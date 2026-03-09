$43.730.0850.540.36
19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики

Київ • УНН

 • 8744 перегляди

Експерт оцінив ризики атаки Тегерана після звернення 11 країн до Києва за підтримкою. Масштабний удар малоймовірний через дефіцит ресурсів Ірану.

Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули питання ескалації на Близькому Сході - у тому числі запити держав на безпекову підтримку Україною в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам, на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану.

Після заяви Президента України Володимира Зеленського про те, що 11 країн звернулися до України по допомогу у збитті іранських дронів типу "шахед", виникає питання щодо можливих наслідків для Києва. Раніше Тегеран заявляв, що готовий відповідати всім країнам, які підтримують його противників.

На думку експерта-міжнародника, кандидата політичних наук Станіслава Желіховського, певні ризики для України теоретично існують. Водночас він вважає, що ймовірність масштабних дій з боку Ірану наразі є низькою. Про це він розповів у коментарі УНН.

Україна вже перебуває у конфлікті з Іраном

Після появи інформації про допомогу України іншим державам у протидії іранським безпілотникам з’явилися припущення, що Тегеран може розглядати Київ як одну з цілей для відповіді. Однак, як зазначає експерт, Україна і так перебуває у фактично ворожих відносинах з Іраном через його підтримку росії у війні.

Звісно, ми маємо розуміти, що певні ризики існують. Іран – це держава, яка дуже чутливо реагує на будь-які дії, що, на її думку, можуть загрожувати режиму або його інтересам. Україна теоретично може потрапити в поле такої уваги. Але варто розуміти, що між нами і так фактично існують ворожі відносини. Тегеран допомагає російській федерації у війні проти України, зокрема передаючи технології та безпілотні системи, які використовуються для атак по нашій території

-  пояснив Желіховський.

Масована атака Ірану по Україні малоймовірна

За словами експерта, навіть якщо Іран і розглядає варіант атаки, масштабний удар по Україні виглядає малоймовірним. Однією з причин є те, що Україна вже має досвід протидії ракетним та дроновим атакам.

Для Ірану важливим фактором є психологічний ефект. Багато країн, які зараз потрапляють під удари, не жили в умовах війни і не готові психологічно до ракетних чи дронових атак. Україна в цьому сенсі відрізняється. Ми вже давно перебуваємо у війні і маємо досвід протидії таким ударам. Тому навіть якщо Іран спробує щось подібне, ефект для нього може бути мінімальним

- зазначив експерт.

Окрім того, Тегеран змушений враховувати власні військові ресурси, які вже значною мірою використовуються у конфлікті на Близькому Сході. За словами Желіховського, зараз Іран стикається з тиском з боку США та Ізраїлю, які системно знищують його військову інфраструктуру.

Я не думаю, що Іран зараз готовий до масованої атаки проти України. Він і без того розпорошує свої ресурси, не знаючи, наскільки довгим буде нинішній конфлікт на Близькому Сході. Крім того, США та Ізраїль активно знищують його пускові установки, виробничі потужності та інші військові об’єкти. Це суттєво обмежує можливості Тегерана

- пояснив він.

НАТО перехопило другу балістичну ракету з Ірану, випущену в бік Туреччини09.03.26, 14:26 • 3434 перегляди

Далекобійні ракети – дорогий ресурс

Ще одним стримувальним фактором експерт називає високу вартість далекобійної зброї, яку Іран може використовувати у конфлікті з більш пріоритетними для себе противниками.

Далекобійні ракети – це дорогий і обмежений ресурс. Ірану вони можуть знадобитися для ударів по Ізраїлю чи американських базах. Якщо ж використовувати їх проти України, де вони можуть бути просто збиті, ефект буде мінімальним, а ресурси – втрачені. Тому я не впевнений, що Тегеран захоче витрачати таку зброю на український напрямок

- сказав Желіховський.

Водночас він наголосив, що повністю виключати будь-які сценарії не можна, адже йдеться про авторитарний режим, який уже бере участь у війні проти України через підтримку росії.

Виключати нічого не можна, тому що це диктаторський режим, який уже доклався до війни росії проти України. Але наразі я не бачу передумов для масштабної атаки з боку Ірану. Україна і так перебуває у стані війни, має досвід протидії таким ударам і продовжує зміцнювати свою систему протиповітряної оборони разом із партнерами

- підсумував Желіховський.

Нагадаємо

Зеленський підтвердив відправку фахівців для боротьби з іранськими БПЛА. Київ сподівається отримати дипломатичну підтримку та нові системи ППО.

Андрій Тимощенков

