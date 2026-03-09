НАТО перехопило другу балістичну ракету з Ірану, випущену в бік Туреччини

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:34 • 106 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
11:13 • 9118 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 16680 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 37825 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 59957 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 94122 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 54346 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 46570 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33884 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40947 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.8м/с
38%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 29111 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 21840 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 15292 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 11239 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 15724 перегляди
Публікації
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 5548 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 9226 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 16028 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 94167 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 95730 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Віктор Орбан
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 11465 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 15509 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 30656 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 37543 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 39353 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136

НАТО перехопило другу балістичну ракету з Ірану, випущену в бік Туреччини

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Сили НАТО збили іранську ракету, уламки якої впали за 150 км від авіабази Інджирлік. Це друга подібна атака, що підвищує ризик втягування Альянсу у війну.

НАТО перехопило другу балістичну ракету з Ірану, випущену в бік Туреччини

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) у понеділок перехопила балістичну ракету, випущену з Ірану у бік Туреччини, згідно з заявою Міністерства оборони, що підвищує ризик більш прямого залучення військового альянсу до конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Це сталося після аналогічного перехоплення 4 березня, після якого НАТО заявило про посилення своєї системи протиракетної оборони у регіоні.

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину05.03.26, 23:07 • 6796 переглядiв

Уламки боєприпасу впали в провінції Газіантеп на півдні Туреччини, "приблизно в 150 кілометрах від авіабази Інджирлік, де дислоковані сотні американських військовослужбовців і де, як широко вважається, зберігається американська ядерна зброя, і приблизно в 200 кілометрах від системи протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)".

Анкара не дозволяє використовувати свої бази або повітряний простір для завдання ударів по Ірану. Після першої спроби атаки на Туреччину вона також застерегла Тегеран від дій, які можуть ще більше розширити конфлікт.

Оскільки територія Туреччини знову зазнала атаки, вона, імовірно, зіткнеться з тиском, що вимагає більш рішучої відповіді Ірану, пише видання.

Розрахунки Тегерана стали складніше передбачати після того, як кілька високопоставлених іранських командирів, включаючи верховного лідера Алі Хаменеї, були вбиті в результаті перших ударів США та Ізраїлю, у результаті яких ухвалення оперативних рішень перейшло до офіцерів нижчого рангу, як заявила турецька влада.

Перехоплення 4 березня відбулося в районі недалеко від авіабази Інджирлік.

Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану04.03.26, 14:07 • 6278 переглядiв

Понад десять років тому іранські офіційні особи попереджали, що Тегеран може завдати удару по об'єктах протиракетної оборони НАТО в Туреччині, якщо він зазнає атаки з боку США чи Ізраїлю. У той час Тегеран заявив, що радіолокаційна система раннього попередження в Куреджику була розроблена для захисту Ізраїлю від іранських ракетних загроз. Цей об'єкт, розташований приблизно за 700 кілометрів на захід від турецько-іранського кордону, є найважливішим компонентом системи протиракетної оборони військового альянсу, пише видання.

Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО05.03.26, 09:43 • 5851 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Ядерна зброя
Алі Хаменеї
Ізраїль
Bloomberg
НАТО
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран