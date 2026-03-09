НАТО перехопило другу балістичну ракету з Ірану, випущену в бік Туреччини
Київ • УНН
Сили НАТО збили іранську ракету, уламки якої впали за 150 км від авіабази Інджирлік. Це друга подібна атака, що підвищує ризик втягування Альянсу у війну.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) у понеділок перехопила балістичну ракету, випущену з Ірану у бік Туреччини, згідно з заявою Міністерства оборони, що підвищує ризик більш прямого залучення військового альянсу до конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Це сталося після аналогічного перехоплення 4 березня, після якого НАТО заявило про посилення своєї системи протиракетної оборони у регіоні.
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану, що летіла в Туреччину05.03.26, 23:07 • 6796 переглядiв
Уламки боєприпасу впали в провінції Газіантеп на півдні Туреччини, "приблизно в 150 кілометрах від авіабази Інджирлік, де дислоковані сотні американських військовослужбовців і де, як широко вважається, зберігається американська ядерна зброя, і приблизно в 200 кілометрах від системи протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)".
Анкара не дозволяє використовувати свої бази або повітряний простір для завдання ударів по Ірану. Після першої спроби атаки на Туреччину вона також застерегла Тегеран від дій, які можуть ще більше розширити конфлікт.
Оскільки територія Туреччини знову зазнала атаки, вона, імовірно, зіткнеться з тиском, що вимагає більш рішучої відповіді Ірану, пише видання.
Розрахунки Тегерана стали складніше передбачати після того, як кілька високопоставлених іранських командирів, включаючи верховного лідера Алі Хаменеї, були вбиті в результаті перших ударів США та Ізраїлю, у результаті яких ухвалення оперативних рішень перейшло до офіцерів нижчого рангу, як заявила турецька влада.
Перехоплення 4 березня відбулося в районі недалеко від авіабази Інджирлік.
Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану04.03.26, 14:07 • 6278 переглядiв
Понад десять років тому іранські офіційні особи попереджали, що Тегеран може завдати удару по об'єктах протиракетної оборони НАТО в Туреччині, якщо він зазнає атаки з боку США чи Ізраїлю. У той час Тегеран заявив, що радіолокаційна система раннього попередження в Куреджику була розроблена для захисту Ізраїлю від іранських ракетних загроз. Цей об'єкт, розташований приблизно за 700 кілометрів на захід від турецько-іранського кордону, є найважливішим компонентом системи протиракетної оборони військового альянсу, пише видання.
Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО05.03.26, 09:43 • 5851 перегляд