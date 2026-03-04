Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану, про що ідеться у заяві Міноборони країни та очільника директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, пише УНН.

Деталі

"Балістичний боєприпас, випущений з Ірану і виявлений прямуючим у бік турецького повітряного простору після проходження через повітряний простір Іраку та Сирії, був своєчасно нейтралізований елементами ППО та протиракетної оборони НАТО, розгорнутими у Східному Середземномор'ї", - ідеться у заяві міністерства національної оборони Туреччини.

Очільник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран також заявив: "Ракета, випущена з Ірану, що пройшла через повітряний простір Іраку та Сирії та прямувала до нашого повітряного простору у регіоні Хатай, була перехоплена та знищена системами протиповітряної оборони НАТО. Фрагмент ракети-перехоплювача впав на відкритій місцевості в Дьортйолі, Хатай, і жертв чи поранених не було".

