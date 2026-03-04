Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом
Київ • УНН
Через війну в Ірані морський рух через Ормузьку протоку майже зупинився. У понеділок пройшло лише два нафтові та хімічні танкери, тоді як зазвичай їх близько 60.
Війна в Ірані призвела до майже повної зупинки морського руху через критично важливу Ормузьку протоку. У понеділок через цей водний шлях пройшли всього два нафтові та хімічні танкери, за даними S&P Global Commodities at Sea, наданими CNN, пише УНН.
Деталі
Це менше, ніж п'ять нафтових та хімічних суден, що пройшли через Ормузьку протоку в неділю, після початку війни у суботу.
Зазвичай через Ормузьку протоку проходить близько 60 нафтових та хімічних суден, що перевозять приблизно п'яту частину світового споживання нафти щодня.
Іранські сили погрожують атакувати судна поблизу Ормузької протоки, а страхові компанії скасували страхове покриття на випадок війни для суден у водах поблизу Ірану.
Ситуація в Ормузькій протоці сприяла різкому зростанню світових цін на нафту цього тижня, і аналітики попереджають про подальший стрибок, якщо рух суден найближчим часом не відновиться.
"Війна між Сполученими Штатами та Ізраїлем проти Ірану може стати найбільшим в історії збоєм у постачанні нафти, якщо поставки нафти через вузьку Ормузьку протоку залишаться низькими або повністю припиняться", - написав у понеділок у своєму звіті Джим Буркхард, керівник відділу досліджень нафти в S&P.
Окрім суден, що перевозять нафту та хімічні речовини, S&P повідомила, що у понеділок через Ормузьку протоку пройшли ще сім суден. Це менше, ніж 20 у неділю та близько 75 у звичайний день.
