Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом

$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 березня, 18:22 • 26046 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 52976 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 43927 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 49998 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 49954 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 29269 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 26087 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24976 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35120 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 129172 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.2м/с
70%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 15027 перегляди
Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці4 березня, 00:11 • 9054 перегляди
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 12633 перегляди
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 11425 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 16322 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 53768 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 76330 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 75268 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 129172 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 90298 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 19144 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 27523 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 32113 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 40615 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 47075 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Опалення

Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Через війну в Ірані морський рух через Ормузьку протоку майже зупинився. У понеділок пройшло лише два нафтові та хімічні танкери, тоді як зазвичай їх близько 60.

Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом

Війна в Ірані призвела до майже повної зупинки морського руху через критично важливу Ормузьку протоку. У понеділок через цей водний шлях пройшли всього два нафтові та хімічні танкери, за даними S&P Global Commodities at Sea, наданими CNN, пише УНН.

Деталі

Це менше, ніж п'ять нафтових та хімічних суден, що пройшли через Ормузьку протоку в неділю, після початку війни у ​​суботу.

Зазвичай через Ормузьку протоку проходить близько 60 нафтових та хімічних суден, що перевозять приблизно п'яту частину світового споживання нафти щодня.

Іранські сили погрожують атакувати судна поблизу Ормузької протоки, а страхові компанії скасували страхове покриття на випадок війни для суден у водах поблизу Ірану.

Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти02.03.26, 23:04 • 13273 перегляди

Ситуація в Ормузькій протоці сприяла різкому зростанню світових цін на нафту цього тижня, і аналітики попереджають про подальший стрибок, якщо рух суден найближчим часом не відновиться.

Ціни на нафту підскочили на цілих 13%, аналітики припускають понад 100 дол. за барель02.03.26, 11:14 • 6462 перегляди

"Війна між Сполученими Штатами та Ізраїлем проти Ірану може стати найбільшим в історії збоєм у постачанні нафти, якщо поставки нафти через вузьку Ормузьку протоку залишаться низькими або повністю припиняться", - написав у понеділок у своєму звіті Джим Буркхард, керівник відділу досліджень нафти в S&P.

Окрім суден, що перевозять нафту та хімічні речовини, S&P повідомила, що у понеділок через Ормузьку протоку пройшли ще сім суден. Це менше, ніж 20 у неділю та близько 75 у звичайний день.

ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту03.03.26, 07:15 • 10457 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт