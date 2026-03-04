Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время

Война в Иране привела к почти полной остановке морского движения через критически важный Ормузский пролив. В понедельник через этот водный путь прошли всего два нефтяных и химических танкера, по данным S&P Global Commodities at Sea, предоставленным CNN, пишет УНН.

Детали

Это меньше, чем пять нефтяных и химических судов, прошедших через Ормузский пролив в воскресенье, после начала войны в субботу.

Обычно через Ормузский пролив проходит около 60 нефтяных и химических судов, перевозящих примерно пятую часть мирового потребления нефти ежедневно.

Иранские силы угрожают атаковать суда вблизи Ормузского пролива, а страховые компании отменили страховое покрытие на случай войны для судов в водах вблизи Ирана.

Ситуация в Ормузском проливе способствовала резкому росту мировых цен на нефть на этой неделе, и аналитики предупреждают о дальнейшем скачке, если движение судов в ближайшее время не возобновится.

Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель

"Война между Соединенными Штатами и Израилем против Ирана может стать крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти, если поставки нефти через узкий Ормузский пролив останутся низкими или полностью прекратятся", - написал в понедельник в своем отчете Джим Буркхард, руководитель отдела исследований нефти в S&P.

Помимо судов, перевозящих нефть и химические вещества, S&P сообщила, что в понедельник через Ормузский пролив прошли еще семь судов. Это меньше, чем 20 в воскресенье и около 75 в обычный день.

