3 марта, 18:22 • 25398 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 51335 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 42413 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 48498 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 48729 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 28761 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 25726 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24922 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35091 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 128118 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Из-за войны в Иране морское движение через Ормузский пролив почти остановилось. В понедельник прошло всего два нефтяных и химических танкера, тогда как обычно их около 60.

Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время

Война в Иране привела к почти полной остановке морского движения через критически важный Ормузский пролив. В понедельник через этот водный путь прошли всего два нефтяных и химических танкера, по данным S&P Global Commodities at Sea, предоставленным CNN, пишет УНН.

Детали

Это меньше, чем пять нефтяных и химических судов, прошедших через Ормузский пролив в воскресенье, после начала войны в субботу.

Обычно через Ормузский пролив проходит около 60 нефтяных и химических судов, перевозящих примерно пятую часть мирового потребления нефти ежедневно.

Иранские силы угрожают атаковать суда вблизи Ормузского пролива, а страховые компании отменили страховое покрытие на случай войны для судов в водах вблизи Ирана.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти02.03.26, 23:04 • 13266 просмотров

Ситуация в Ормузском проливе способствовала резкому росту мировых цен на нефть на этой неделе, и аналитики предупреждают о дальнейшем скачке, если движение судов в ближайшее время не возобновится.

Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель02.03.26, 11:14 • 6460 просмотров

"Война между Соединенными Штатами и Израилем против Ирана может стать крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти, если поставки нефти через узкий Ормузский пролив останутся низкими или полностью прекратятся", - написал в понедельник в своем отчете Джим Буркхард, руководитель отдела исследований нефти в S&P.

Помимо судов, перевозящих нефть и химические вещества, S&P сообщила, что в понедельник через Ормузский пролив прошли еще семь судов. Это меньше, чем 20 в воскресенье и около 75 в обычный день.

ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть03.03.26, 07:15 • 10455 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира