Атака на консульство США в Дубае: в Госдепе рассказали подробности
Киев • УНН
Беспилотник врезался в парковку рядом с консульством США в Дубае, вызвав пожар. Сотрудники не пострадали, так как количество персонала было сокращено заранее.
Государственный секретарь США Марко Рубио предоставил больше подробностей относительно попадания беспилотника на парковку рядом с консульством США в Дубае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
По словам Рубио, беспилотник врезался в парковку рядом со зданием дипведомства, в результате чего произошел пожар.
Никто из сотрудников не пострадал. Как вам известно, мы начали сокращать количество персонала из наших дипломатических учреждений заранее
В то же время он подчеркнул, что "наши посольства и наши дипломатические учреждения находятся под прямым нападением террористического режима".
Напомним
Консульство США в Дубае загорелось после удара иранского беспилотника.
Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям. По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.
Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.
