Атака на консульство США в Дубае: в Госдепе рассказали подробности

18:22 • 10262 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 17498 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 18878 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 24826 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 30423 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 22148 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20936 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23431 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33974 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112737 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзивы
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 13128 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 12845 просмотра
Богатый нефтью Ирак сократит добычу после закрытия Ормузского пролива3 марта, 16:34 • 4844 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 7872 просмотра
ДНК подтвердила пребывание Комарова на территории виллы похитителей на Бали - СМИ3 марта, 17:25 • 5668 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 27055 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 57911 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 59068 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112737 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 75099 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 7932 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 13181 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 19399 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 34629 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 41509 просмотра
Атака на консульство США в Дубае: в Госдепе рассказали подробности

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Беспилотник врезался в парковку рядом с консульством США в Дубае, вызвав пожар. Сотрудники не пострадали, так как количество персонала было сокращено заранее.

Атака на консульство США в Дубае: в Госдепе рассказали подробности

Государственный секретарь США Марко Рубио предоставил больше подробностей относительно попадания беспилотника на парковку рядом с консульством США в Дубае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам Рубио, беспилотник врезался в парковку рядом со зданием дипведомства, в результате чего произошел пожар.

Никто из сотрудников не пострадал. Как вам известно, мы начали сокращать количество персонала из наших дипломатических учреждений заранее

- отметил госсекретарь США.

В то же время он подчеркнул, что "наши посольства и наши дипломатические учреждения находятся под прямым нападением террористического режима".

Напомним

Консульство США в Дубае загорелось после удара иранского беспилотника.

Во вторник, 3 марта, посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось атаке двух иранских дронов, что привело к пожару и повреждениям. По информации СМИ, на момент удара посольство было пустым, и пострадавших нет.

Также сообщалось, что посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал.

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего Востока03.03.26, 05:07 • 25141 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Дубай
Соединённые Штаты