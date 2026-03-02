Посольство США в Йорданії евакуйовано через невказану "загрозу"

$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 22615 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 25740 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 21748 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 22432 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 23294 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 14552 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 15373 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16091 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33865 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17178 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Популярнi новини
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 36918 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 19331 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 17897 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 29381 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 12128 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 10369 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 22617 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 29530 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 37073 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33868 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video19:57 • 1532 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 12218 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 17994 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 19431 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 78210 перегляди
Посольство США в Йорданії евакуйовано через невказану "загрозу"

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал через невказану загрозу. З гучномовців посольства лунали попередження про безпеку арабською та англійською мовами.

Посольство США в Йорданії евакуйовано через невказану "загрозу"

Весь персонал посольства США в Йорданії було тимчасово евакуйовано "з міркувань обережності" через невказану "загрозу", передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

На відео, що розповсюджуються в йорданських групах WhatsApp, з гучномовців посольства чути попередження про безпеку.

"Пригніться, сховайтесь і відійдіть від вікон. Сховайтесь і чекайте на подальші інструкції", — йдеться у повідомленні арабською та англійською мовами.

Посольство США, одне з найбільших у світі, розташоване у престижному районі йорданської столиці, де знаходяться як житлові, так і комерційні будинки.

Нагадаємо

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.

Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду. 

Антоніна Туманова

Світ
Повітряна тривога
Дипломатка
Йорданія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран