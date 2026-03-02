Посольство США в Йорданії евакуйовано через невказану "загрозу"
Київ • УНН
Посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал через невказану загрозу. З гучномовців посольства лунали попередження про безпеку арабською та англійською мовами.
Весь персонал посольства США в Йорданії було тимчасово евакуйовано "з міркувань обережності" через невказану "загрозу", передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
На відео, що розповсюджуються в йорданських групах WhatsApp, з гучномовців посольства чути попередження про безпеку.
"Пригніться, сховайтесь і відійдіть від вікон. Сховайтесь і чекайте на подальші інструкції", — йдеться у повідомленні арабською та англійською мовами.
Посольство США, одне з найбільших у світі, розташоване у престижному районі йорданської столиці, де знаходяться як житлові, так і комерційні будинки.
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.
Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.