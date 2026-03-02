Трамп заявив, що "велика хвиля" війни з Іраном ще попереду
Американський лідер наголосив, що США ще навіть не почали завдавати сильного удару. За його словами, "велика хвиля наближається".
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду, передає УНН із посиланням на CNN.
"Ми завдаємо їм нищівного удару", - сказав Трамп. "Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкраща армія у світі, і ми її використовуємо".
В інтерв'ю Трамп торкнувся низки тем, включаючи очікувану тривалість конфлікту, своє здивування з приводу широкомасштабних заходів у відповідь Ірану і очікуваний план наступності влади в країні.
На запитання про те, чи роблять США щось ще, окрім військової операції, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною в режимі, Трамп відповів: "Так".
"Ми справді це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. Надворі небезпечно", - додав Трамп
І ось-ось стане ще менш безпечним, заявив президент США.
"Ми ще навіть не почали завдавати їм сильного удару. Велика хвиля ще не настала. Велика хвиля наближається незабаром", - резюмував він.
