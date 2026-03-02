Трамп заявив, що "велика хвиля" війни з Іраном ще попереду

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 4718 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 6502 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 7554 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 10787 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 13174 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 10997 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 12426 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14827 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 26501 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16362 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.1м/с
70%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 34698 перегляди
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІVideo2 березня, 07:29 • 14248 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo2 березня, 09:00 • 23045 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 22107 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 14520 перегляди
Публікації
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 4718 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 14647 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 22229 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 26501 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 136408 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 2604 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 10102 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 11353 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 74373 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 71949 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Airbus A380
Starlink

Трамп заявив, що "велика хвиля" війни з Іраном ще попереду

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Американський лідер наголосив, що США ще навіть не почали завдавати сильного удару. За його словами, "велика хвиля наближається".

Трамп заявив, що "велика хвиля" війни з Іраном ще попереду

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми завдаємо їм нищівного удару", - сказав Трамп. "Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкраща армія у світі, і ми її використовуємо".

В інтерв'ю Трамп торкнувся низки тем, включаючи очікувану тривалість конфлікту, своє здивування з приводу широкомасштабних заходів у відповідь Ірану і очікуваний план наступності влади в країні.

Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів02.03.26, 07:15 • 15362 перегляди

На запитання про те, чи роблять США щось ще, окрім військової операції, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною в режимі, Трамп відповів: "Так".

"Ми справді це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. Надворі небезпечно", - додав Трамп

І ось-ось стане ще менш безпечним, заявив президент США.

"Ми ще навіть не почали завдавати їм сильного удару. Велика хвиля ще не настала. Велика хвиля наближається незабаром", - резюмував він.

США не планують "іракського сценарію" в Ірані, але попереджають про можливі втрати - Пентагон02.03.26, 16:17 • 2856 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран