Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів

1 березня, 20:23 • 16511 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 26801 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 26836 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 33819 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 47799 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 61242 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67591 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76556 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78606 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74223 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Популярнi новини
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ23:32 • 17640 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС00:05 • 18662 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters00:42 • 16590 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним01:16 • 17350 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ01:51 • 17133 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 93400 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 98789 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 82109 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 83902 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 83999 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Велика Британія
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 47762 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 46465 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 43570 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 42677 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 55809 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Bild

Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір американських військових продовжувати наступ на Іран протягом кількох тижнів. За його словами, операція розрахована на 4-5 тижнів.

Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають намір продовжувати наступ на Іран протягом кількох, якщо це буде необхідно, наполягаючи на тому, що Ізраїлю та Сполученим Штатам "не буде важко" підтримувати інтенсивність нападу, навіть попри те, що кількість жертв з боку США може збільшитися. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, операція США проти Ірану розрахована на "4-5 тижнів".

Ми планували 4-5 тижнів. Це не складе труднощів. У нас величезна кількість боєприпасів. Знаєте, у нас є боєприпаси, які зберігаються по всьому світу, в різних країнах

- заявив Трамп.

Водночас він відмовився сказати, чи буде його адміністрація захищати народ Ірану, який він закликає повалити уряд у Тегерані.

Я не даю жодних конкретних обіцянок ні в той, ні в інший бік. Ще занадто рано

- зазначив президент США.

Крім того, він сказав, що має "три дуже хороші варіанти" щодо того, хто може очолити Іран, але відмовився назвати прізвища. При цьому Трамп висловив сподівання, що "елітні військові сили Ірану, включаючи загартованих офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції, які мали значний вплив і отримували прибуток від існуючого режиму, просто передадуть свою зброю іранському населенню".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп припускає, що бойові дії в Ірані можуть тривати 4 тижні.

Трамп провів телефонні розмови з лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну01.03.26, 21:46 • 9534 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Білий дім
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран