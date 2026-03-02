Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають намір продовжувати наступ на Іран протягом кількох, якщо це буде необхідно, наполягаючи на тому, що Ізраїлю та Сполученим Штатам "не буде важко" підтримувати інтенсивність нападу, навіть попри те, що кількість жертв з боку США може збільшитися. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

За словами глави Білого дому, операція США проти Ірану розрахована на "4-5 тижнів".

Ми планували 4-5 тижнів. Це не складе труднощів. У нас величезна кількість боєприпасів. Знаєте, у нас є боєприпаси, які зберігаються по всьому світу, в різних країнах - заявив Трамп.

Водночас він відмовився сказати, чи буде його адміністрація захищати народ Ірану, який він закликає повалити уряд у Тегерані.

Я не даю жодних конкретних обіцянок ні в той, ні в інший бік. Ще занадто рано - зазначив президент США.

Крім того, він сказав, що має "три дуже хороші варіанти" щодо того, хто може очолити Іран, але відмовився назвати прізвища. При цьому Трамп висловив сподівання, що "елітні військові сили Ірану, включаючи загартованих офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції, які мали значний вплив і отримували прибуток від існуючого режиму, просто передадуть свою зброю іранському населенню".

