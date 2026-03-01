$43.210.00
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 9816 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 19733 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 36808 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 55750 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 63755 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74105 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 75627 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72552 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 53397 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Трамп провів телефонні розмови з лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Також він спілкувався з президентом ОАЕ та королем Бахрейну після іранських ударів.

Трамп провів телефонні розмови з лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Деталі

Трамп також провів розмову з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом аль-Нахайяном та королем Бахрейну Хамадом бін Ісою аль-Халіфою, сказала Лівітт. Обидві країни Перської затоки постраждали від іранських ударів цього тижня.

Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів01.03.26, 20:04 • 3940 переглядiв

Вона не надала додаткової інформації.

Як повідомляє Times of Israel, офіс Нетаньягу не відповідає на запити про коментарі.

Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 4528 переглядiв

Антоніна Туманова

