Трамп провів телефонні розмови з лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Також він спілкувався з президентом ОАЕ та королем Бахрейну після іранських ударів.
Деталі
Трамп також провів розмову з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом аль-Нахайяном та королем Бахрейну Хамадом бін Ісою аль-Халіфою, сказала Лівітт. Обидві країни Перської затоки постраждали від іранських ударів цього тижня.
Вона не надала додаткової інформації.
Як повідомляє Times of Israel, офіс Нетаньягу не відповідає на запити про коментарі.
