Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищили дев'ять кораблів ВМС Ірану та значною мірою знищили штаб ВМС Ірану, передає УНН.

"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів, деякі з яких є відносно великими та важливими", – написав Трамп у дописі на Truth Social. "Ми переслідуємо решту – вони також скоро будуть плавати на дні моря! В іншій атаці ми значною мірою знищили їхній штаб ВМС".

Нагадаємо

Центральне командування Збройних сил США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. Авіаносець не зазнав ушкоджень і продовжує виконувати бойові завдання.