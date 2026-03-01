Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів

$43.210.00
51.020.00
ukenru
Ексклюзив
17:51 • 2112 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 16826 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 33995 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 53574 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 62543 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 73101 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 74644 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72078 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 53091 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53892 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.2м/с
64%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний1 березня, 08:49 • 13080 перегляди
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для УкраїниPhoto1 березня, 09:23 • 12728 перегляди
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням1 березня, 09:37 • 14349 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 15078 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені1 березня, 11:04 • 9764 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 82450 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 87177 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 73457 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 76267 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 76634 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 43514 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 42022 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 39684 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 38972 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 52738 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
С-300
Шахед-136

Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США знищили дев’ять кораблів ВМС Ірану та значною мірою зруйнували штаб ВМС Ірану. Центральне командування ЗС США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln.

Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищили дев'ять кораблів ВМС Ірану та значною мірою знищили штаб ВМС Ірану, передає УНН.

"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів, деякі з яких є відносно великими та важливими", – написав Трамп у дописі на Truth Social. "Ми переслідуємо решту – вони також скоро будуть плавати на дні моря! В іншій атаці ми значною мірою знищили їхній штаб ВМС".

Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 2270 переглядiв

Нагадаємо

Центральне командування Збройних сил США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. Авіаносець не зазнав ушкоджень і продовжує виконувати бойові завдання.

Антоніна Туманова

Світ
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран