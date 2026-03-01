Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США знищили дев’ять кораблів ВМС Ірану та значною мірою зруйнували штаб ВМС Ірану. Центральне командування ЗС США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln.
"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів, деякі з яких є відносно великими та важливими", – написав Трамп у дописі на Truth Social. "Ми переслідуємо решту – вони також скоро будуть плавати на дні моря! В іншій атаці ми значною мірою знищили їхній штаб ВМС".
Нагадаємо
Центральне командування Збройних сил США спростувало заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln балістичними ракетами. Авіаносець не зазнав ушкоджень і продовжує виконувати бойові завдання.