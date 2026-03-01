Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%
Перерахунок має відбутися автоматично та охопити близько 10 млн отримувачів.
З 1 березня в Україні проводять індексацію пенсій та страхових виплат. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Перерахунок відбудеться автоматично, без подання заяв. Індексацію передбачає постановою Кабінету Міністрів від 25 лютого 2026 року №236, яка визначає порядок проведення перерахунків та додаткові заходи соціального захисту у 2026 році.
Відомо, що коефіцієнт підвищення становить 1,121 (тобто +12,1%), а перерахунок охопить орієнтовно 10 млн отримувачів
Кого стосується індексація
Згідно з інформацією Пенсійного фонду, індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно. Розмір підвищення визначатимуть індивідуально залежно від параметрів конкретної пенсійної справи.
Окремо індексуються й страхові виплати, що здійснюються в межах системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, з урахуванням встановленого коефіцієнта 1,121.
Як саме нарахують: автоматично і без заяв
У Мінсоцполітики підкреслили, що індексація відбудеться автоматично, тож звертатися із заявами до органів Пенсійного фонду не потрібно. Також у відомстві запевнили, що перерахунки мають бути проведені своєчасно та у повному обсязі.
Чому саме 12,1%: що стоїть за коефіцієнтом 1,121
Пенсійний фонд пояснює, що коефіцієнт індексації на 2026 рік розраховано відповідно до чинного механізму з урахуванням двох показників: індексу споживчих цін та показника зростання середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески. У результаті урядом затверджено коефіцієнт 1,121.
Контекст
Урядові та профільні структури зазначають, що індексація має підтримати купівельну спроможність людей на тлі зростання цін, а визначений відсоток підвищення перевищує офіційний рівень інфляції за 2025 рік, який у повідомленнях називається на рівні 8%.
