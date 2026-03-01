$43.210.00
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Конфлікт на Близькому Сході загрожує стабільності світових енергетичних ринків, оскільки Ормузька протока, через яку проходить 20% світового експорту ЗПГ, заблокована. Це призводить до зупинки руху танкерів та критичного дефіциту палива.

Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року

Масштабний конфлікт на Близькому Сході поставив під загрозу стабільність глобальних енергетичних ринків, створюючи ризики, порівняні з потрясіннями чотирирічної давнини. Оскільки Ормузька протока є маршрутом для 20% світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ), фактична зупинка руху танкерів через цей водний шлях загрожує критичним дефіцитом палива. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найбільші азійські імпортери, зокрема Китай та Індія, вже почали терміновий пошук альтернативних постачальників, оскільки катарський експорт, що є життєво важливим для регіону, опинився заблокованим через військові дії.

За даними систем відстеження суден, торгівля ЗПГ через стратегічну протоку практично припинилася: щонайменше одинадцять танкерів, що прямували до Катару або з нього, змінили курс чи стали на якір у безпечних водах. Японські судноплавні гіганти, такі як Nippon Yusen та Mitsui OSK Lines, офіційно наказали своїм суднам уникати небезпечного району.

ОПЕК+ готується до масштабного збільшення видобутку нафти через війну між США та Іраном01.03.26, 04:52 • 2896 переглядiв

Ситуацію ускладнює той факт, що для катарського газу, обсяг експорту якого у 2025 році склав понад 82 мільйони тонн, не існує альтернативного маршруту доставки до світових споживачів.

Вразливість Азії та зростання цін на енергоносії

Азія є найбільш вразливою до наслідків кризи, оскільки отримує близько чверті свого газу саме з Катару. Трейдери прогнозують стрімке зростання спотових цін, яке підсилюється подорожчанням нафти Brent, до якої прив'язані довгострокові газові контракти.

"Заміни немає", – констатують дослідники Центру глобальної енергетичної політики, підкреслюючи, що тривалі перебої змусять Катар скорочувати виробництво на заводах Рас-Лаффан, що лише поглибить глобальний дефіцит та вдарить по економіках країн, які залежать від стабільних поставок газу.

Нові точки напруги в Туреччині та Єгипті

Конфлікт створив додатковий тиск на Туреччину та Єгипет, які були змушені шукати заміну трубопровідному газу та власним родовищам. Туреччина, яка імпортує значні обсяги палива з Ірану, може зіткнутися з припиненням поставок за контрактом на 9,6 мільярда кубометрів на рік, що змусить її вийти на перенасичений ринок ЗПГ як покупця.

Аналогічна ситуація в Єгипті, де зупинка ізраїльських родовищ призвела до потреби в екстреному імпорті морських вантажів, що додатково стимулює зростання світових цін на газ.

Іранські обстріли паралізували світову авіацію та зупинили роботу аеропорту Дубая01.03.26, 06:48 • 1104 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Індія
Катар
Китай
Туреччина
Єгипет
Іран