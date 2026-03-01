$43.210.00
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 13450 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 30670 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 39419 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 50504 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43684 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47719 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49819 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55975 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49763 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Іранські обстріли паралізували світову авіацію та зупинили роботу аеропорту Дубая

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міжнародний аеропорт Дубая припинив роботу після ймовірного повітряного удару, скасовано понад 90% вильотів. Понад 2300 рейсів скасовано за добу, Emirates та FlyDubai постраждали найбільше.

Іранські обстріли паралізували світову авіацію та зупинили роботу аеропорту Дубая

Масована ескалація конфлікту на Близькому Сході призвела до безпрецедентного колапсу в авіаційній галузі, змусивши тисячі рейсів змінити розклад або бути скасованими. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міжнародний аеропорт Дубая, який є найзавантаженішим вузлом світу, фактично припинив роботу після ймовірного повітряного удару, що призвело до скасування понад 90% усіх вильотів. Оскільки регіон виконує роль ключового глобального сполучника, сотні тисяч пасажирів опинилися в скрутному становищі, а світові авіаперевізники зазнають колосальних збитків через повне призупинення польотів у стратегічно важливому небі.

Масштабне скасування рейсів провідними авіакомпаніями регіону

Згідно з останніми даними сервісу FlightAware, за минулу добу в регіоні було скасовано понад 2300 рейсів, що охоплюють напрямки від Бахрейну до Тель-Авіва. Найбільше постраждали гіганти ринку: авіакомпанія Emirates була змушена скасувати 87% своїх запланованих польотів, а лоукостер FlyDubai – 89%.

Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times28.02.26, 14:56 • 39426 переглядiв

Значні збої також зафіксовані в роботі Etihad, Gulf Air та Qatar Airways, де рівень скасувань коливається від 36% до 79%, що фактично перерізало основні повітряні артерії, які з'єднують Захід зі Сходом через хаби в Досі та Абу–Дабі.

Глобальні наслідки та невизначеність термінів відновлення польотів

Криза швидко вийшла за межі Близького Сходу, зачепивши авіаційний простір Азії – зокрема, в Індії було скасовано понад 850 рейсів за два дні. Представники Qatar Airways та Emirates заявили, що операції призупинено до подальшого повідомлення, оскільки військові дії та ризик нових ударів унеможливлюють безпечне перевезення пасажирів.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану01.03.26, 02:05 • 13459 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Bloomberg
Дубай
Абу-Дабі
Індія
Азія