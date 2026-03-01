Іранські обстріли паралізували світову авіацію та зупинили роботу аеропорту Дубая

Масована ескалація конфлікту на Близькому Сході призвела до безпрецедентного колапсу в авіаційній галузі, змусивши тисячі рейсів змінити розклад або бути скасованими. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міжнародний аеропорт Дубая, який є найзавантаженішим вузлом світу, фактично припинив роботу після ймовірного повітряного удару, що призвело до скасування понад 90% усіх вильотів. Оскільки регіон виконує роль ключового глобального сполучника, сотні тисяч пасажирів опинилися в скрутному становищі, а світові авіаперевізники зазнають колосальних збитків через повне призупинення польотів у стратегічно важливому небі.

Масштабне скасування рейсів провідними авіакомпаніями регіону

Згідно з останніми даними сервісу FlightAware, за минулу добу в регіоні було скасовано понад 2300 рейсів, що охоплюють напрямки від Бахрейну до Тель-Авіва. Найбільше постраждали гіганти ринку: авіакомпанія Emirates була змушена скасувати 87% своїх запланованих польотів, а лоукостер FlyDubai – 89%.

Значні збої також зафіксовані в роботі Etihad, Gulf Air та Qatar Airways, де рівень скасувань коливається від 36% до 79%, що фактично перерізало основні повітряні артерії, які з'єднують Захід зі Сходом через хаби в Досі та Абу–Дабі.

Глобальні наслідки та невизначеність термінів відновлення польотів

Криза швидко вийшла за межі Близького Сходу, зачепивши авіаційний простір Азії – зокрема, в Індії було скасовано понад 850 рейсів за два дні. Представники Qatar Airways та Emirates заявили, що операції призупинено до подальшого повідомлення, оскільки військові дії та ризик нових ударів унеможливлюють безпечне перевезення пасажирів.

