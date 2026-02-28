МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, там закликали сторони "до стриманості", аби уникнути ризиків ядерної безпеки у регіоні. Про це пресслужба МАГАТЕ повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"МАГАТЕ уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході і закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких ризиків для ядерної безпеки населення регіону. МАГАТЕ перебуває в постійному контакті з країнами регіону, і на даний момент немає жодних свідчень про будь-який радіологічний вплив. Агентство продовжуватиме стежити за ситуацією та інформувати про неї", – йдеться у повідомленні.

Доповнення

МАГАТЕ зафіксувало регулярні та незрозумілі роботи Ірану на збагачувальних майданчиках, атакованих США та Ізраїлем. Інспекторам ООН заборонено доступ, що створює загрозу нерозповсюдженню ядерної зброї.