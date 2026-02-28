МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки

$43.210.00
51.020.00
ukenru
28 лютого, 12:56 • 19319 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 29608 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 29140 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 36073 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 40932 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 49781 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45914 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49928 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 48131 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44781 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
82%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33 • 14665 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 18847 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ28 лютого, 10:13 • 16369 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28 лютого, 10:50 • 15062 перегляди
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі13:59 • 11431 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 34470 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 38716 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 33794 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 38006 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 39166 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 18919 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 19132 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 19302 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 19563 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 34085 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
C-130 Hercules

МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 4 перегляди

МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході та закликає до стриманості, щоб уникнути ризиків для ядерної безпеки. Наразі немає свідчень про радіологічний вплив, але Іран продовжує підозрілу активність на ядерних об'єктах.

МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, там закликали сторони "до стриманості", аби уникнути ризиків ядерної безпеки у регіоні. Про це пресслужба МАГАТЕ повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"МАГАТЕ уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході і закликає до стриманості, щоб уникнути будь-яких ризиків для ядерної безпеки населення регіону. МАГАТЕ перебуває в постійному контакті з країнами регіону, і на даний момент немає жодних свідчень про будь-який радіологічний вплив. Агентство продовжуватиме стежити за ситуацією та інформувати про неї", – йдеться у повідомленні.

Доповнення

МАГАТЕ зафіксувало регулярні та незрозумілі роботи Ірану на збагачувальних майданчиках, атакованих США та Ізраїлем. Інспекторам ООН заборонено доступ, що створює загрозу нерозповсюдженню ядерної зброї.

Ольга Розгон

Світ
Ядерна зброя
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати Америки
Іран