МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности, чтобы избежать рисков для ядерной безопасности. В настоящее время нет свидетельств о радиологическом воздействии, но Иран продолжает подозрительную активность на ядерных объектах.

МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. В частности, там призвали стороны "к сдержанности", чтобы избежать рисков ядерной безопасности в регионе. Об этом пресс-служба МАГАТЭ сообщила в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности, чтобы избежать любых рисков для ядерной безопасности населения региона. МАГАТЭ находится в постоянном контакте со странами региона, и на данный момент нет никаких свидетельств о каком-либо радиологическом воздействии. Агентство будет продолжать следить за ситуацией и информировать о ней", – говорится в сообщении.

Дополнение

МАГАТЭ зафиксировало регулярные и необъяснимые работы Ирана на обогатительных площадках, атакованных США и Израилем. Инспекторам ООН запрещен доступ, что создает угрозу нераспространению ядерного оружия.

Ольга Розгон

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Иран