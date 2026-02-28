россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg
россия может объявить о выходе из мирных переговоров по Украине, если Киев не согласится пойти на уступки по территориям. США будут добиваться отказа Украины от Донбасса в обмен на замораживание войны по текущей линии и отказ рф от претензий на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
российские чиновники все больше считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения
Источники отмечают, что переговоры, запланированные на следующую неделю, будут решающими для того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны.
россия, вероятно, уйдет с переговоров, если Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступку. россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из восточной Донецкой области
Источники подчеркивают, что после подписания меморандума должен состояться президентский саммит между владимиром путиным, Дональдом Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что приведет к взаимному выводу российской и украинской армий.
Издание отмечает, что россия готова вывести войска из северо-восточных Сумской и Харьковской областей Украины, а также Днепропетровской области в рамках соглашения, и не будет настаивать на требованиях по увеличению территории в южных регионах Херсонской и Запорожской областей.
По словам источника, россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не примет никаких иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии.
Будущее оккупированной россией Запорожской атомной электростанции Украины также все еще под вопросом. россия поддерживает трехстороннее распределение производства электроэнергии на станции между США и Украиной, тогда как Киев поддерживает распределение 50 на 50 с США, которые имели бы право свободно делиться поставками электроэнергии с Москвой.
Военная рабочая группа в рамках последних раундов трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией отработала около 90% необходимого объема работы, однако завершение процесса сейчас упирается в политические решения.