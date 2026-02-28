$43.210.00
08:36 • 6584 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 13082 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 21200 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 35318 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 37568 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 45209 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 43104 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42399 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 57383 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47617 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg

Киев • УНН

 • 10 просмотра

россия может выйти из мирных переговоров по Украине, если Киев не согласится на территориальные уступки. США будут добиваться отказа Украины от Донбасса в обмен на замораживание войны.

россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg

россия может объявить о выходе из мирных переговоров по Украине, если Киев не согласится пойти на уступки по территориям. США будут добиваться отказа Украины от Донбасса в обмен на замораживание войны по текущей линии и отказ рф от претензий на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

российские чиновники все больше считают, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территорию для достижения соглашения

- пишет издание.

Источники отмечают, что переговоры, запланированные на следующую неделю, будут решающими для того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны.

россия, вероятно, уйдет с переговоров, если Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступку. россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из восточной Донецкой области

- добавляет источник.

Источники подчеркивают, что после подписания меморандума должен состояться президентский саммит между владимиром путиным, Дональдом Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что приведет к взаимному выводу российской и украинской армий.

Издание отмечает, что россия готова вывести войска из северо-восточных Сумской и Харьковской областей Украины, а также Днепропетровской области в рамках соглашения, и не будет настаивать на требованиях по увеличению территории в южных регионах Херсонской и Запорожской областей.

По словам источника, россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не примет никаких иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии.

Будущее оккупированной россией Запорожской атомной электростанции Украины также все еще под вопросом. россия поддерживает трехстороннее распределение производства электроэнергии на станции между США и Украиной, тогда как Киев поддерживает распределение 50 на 50 с США, которые имели бы право свободно делиться поставками электроэнергии с Москвой.

Напомним

Военная рабочая группа в рамках последних раундов трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией отработала около 90% необходимого объема работы, однако завершение процесса сейчас упирается в политические решения.

Павел Башинский

