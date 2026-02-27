Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция
Мобильные пользователи хранят контакты, фото, видео и другие файлы на своих устройствах. Перенос данных со старого Android на новый смартфон возможен через Google-аккаунт, специальные приложения, кабель или SIM-карту.
Мобильные пользователи хранят на мобильном устройстве контакты, фото, видео, документы, аудиофайлы, однако при обновлении смартфона возникает вопрос, как быстро, удобно и безопасно перенести свои данные на другой смартфон, ведь не хочется расставаться с материалами при переходе на новую модель. УНН рассказывает способы, как перенести данные с одного смартфона Android на другой.
Перенос данных с Android на Android через Google-аккаунт
Часть данных можно перенести, просто авторизовавшись в своем аккаунте Google. Это оптимальный вариант, когда вам достаточно перенести контакты с одного смартфона на другой, синхронизировать календари, почту и закладки в браузере. Загружать приложения в этом случае придется самостоятельно, а переносить файлы - используя другой метод.
Порядок действий:
- на действующем устройстве зайдите в настройки и выберите раздел "Учетные записи и резервное копирование" (может еще называться "Учетные записи и синхронизация" или "Пользователи и аккаунты"). Нажмите на "Управление учетными записями" и выберите среди списка нужную учетную запись;
- в разделе "Синхронизация" отметьте пункты, которые хотите перенести. Дождитесь, когда значок синхронизации/обновления
(кружочек со стрелочками) исчезнет - это свидетельствует о завершении процесса;
- на новом телефоне войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль. Сделать это можно во время первого запуска или после активации устройства. Когда вы включите синхронизацию, информация из вашего аккаунта Google начнет загружаться на смартфон;
- для того, чтобы перенести приложения, зайдите в Play
Market, нажмите на фото вашей учетной записи в верхнем правом углу и откройте пункт "Управление: мои приложения и игры". В этом разделе
будет история установок вашей учетной записи. Выберите из списка приложения, которые нужно загрузить на новый гаджет.
Как перекинуть данные с Андроида на Андроид с помощью кабеля или приложений
Еще одним из методов переноса данных являются специальные приложения, в частности популярный "Mi Mover". Для этого:
- установите Mi Mover на оба смартфона и подключите их к Wi-Fi, заодно активировав Bluetooth и GPS;
- запустите приложение, на старом устройстве выбираем -
"Старое", а на новом - "Новое";
- как только старый смартфон обнаружит новый, подтвердите
подключение.
- нажмите кнопку "Отправить".
После окончания процесса переноса на новом смартфоне появятся все выбранные вами данные, включая контакты, сообщения, приложения и другая информация.
Важно: во время переноса данных необходимо сохранять оба устройства подключенными к интернету.
Если возникли проблемы при переносе данных, то еще одним из способов переноса данных является USB-кабель. Для этого подключают старый смартфон к ПК или ноутбуку. В файловой системе DCIM находят нужные папки. Копируют их на компьютер и переносят на новое устройство.
Также можно скопировать всю информацию на съемную карту памяти и вставить ее в новый смартфон. Затем перенести информацию на встроенный носитель. Кроме того, все устройства оснащены Bluetooth-модулями. Чтобы передать медиафайлы или контакты, достаточно включить соответствующую опцию и синхронизировать смартфоны.
Перенос контактов с Android на Android отдельно
Самый простой способ перенести контакты с Android на Android - это применить обычную SIM-карту. В таком случае не придется использовать компьютер и устанавливать сторонние программы.
Для этого:
- зайдите в раздел “Контакты” на телефоне, с которого хотите экспортировать данные;
- нажмите три точки в левом верхнем углу и
выберите “Опции”;
- нажмите “Экспорт”;
- выберите SIM-карту, на которую нужно переместить
контакты.
После этого смартфон начнет экспорт телефонной книги на SIM-карту. Но на этом перенос данных с Android на Android не закончен. Далее вам необходимо выполнить следующие действия:
- извлеките Sim-карту из старого телефона;
- вставьте Sim-карту в новый телефон;
- откройте раздел “Контакты”;
- перейдите в настройки и выберите опцию “Импорт”.
- используйте SIM-карту в качестве источника импорта.
