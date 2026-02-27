$43.210.03
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Мобильные пользователи хранят контакты, фото, видео и другие файлы на своих устройствах. Перенос данных со старого Android на новый смартфон возможен через Google-аккаунт, специальные приложения, кабель или SIM-карту.

Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция

Мобильные пользователи хранят на мобильном устройстве контакты, фото, видео, документы, аудиофайлы, однако при обновлении смартфона возникает вопрос, как быстро, удобно и безопасно перенести свои данные на другой смартфон, ведь не хочется расставаться с материалами при переходе на новую модель. УНН рассказывает способы, как перенести данные с одного смартфона Android на другой.

Перенос данных с Android на Android через Google-аккаунт

Часть данных можно перенести, просто авторизовавшись в своем аккаунте Google. Это оптимальный вариант, когда вам достаточно перенести контакты с одного смартфона на другой, синхронизировать календари, почту и закладки в браузере. Загружать приложения в этом случае придется самостоятельно, а переносить файлы - используя другой метод.

Порядок действий:

  • на действующем устройстве зайдите в настройки и выберите раздел "Учетные записи и резервное копирование" (может еще называться "Учетные записи и синхронизация" или "Пользователи и аккаунты"). Нажмите на "Управление учетными записями" и выберите среди списка нужную учетную запись;
    • в разделе "Синхронизация" отметьте пункты, которые хотите перенести. Дождитесь, когда значок синхронизации/обновления (кружочек со стрелочками) исчезнет - это свидетельствует о завершении процесса;
      • на новом телефоне войдите в свой аккаунт, введя логин и пароль. Сделать это можно во время первого запуска или после активации устройства. Когда вы включите синхронизацию, информация из вашего аккаунта Google начнет загружаться на смартфон;
        • для того, чтобы перенести приложения, зайдите в Play Market, нажмите на фото вашей учетной записи в верхнем правом углу и откройте пункт "Управление: мои приложения и игры". В этом разделе будет история установок вашей учетной записи. Выберите из списка приложения, которые нужно загрузить на новый гаджет.

          Складной Samsung Galaxy Z TriFold показали крупным планом: видео05.01.26, 16:52 • 4691 просмотр

          Как перекинуть данные с Андроида на Андроид с помощью кабеля или приложений

          Еще одним из методов переноса данных являются специальные приложения, в частности популярный "Mi Mover". Для этого:

          • установите Mi Mover на оба смартфона и подключите их к Wi-Fi, заодно активировав Bluetooth и GPS;
            • запустите приложение, на старом устройстве выбираем - "Старое", а на новом - "Новое";
              • как только старый смартфон обнаружит новый, подтвердите подключение.
                • нажмите кнопку "Отправить".

                  После окончания процесса переноса на новом смартфоне появятся все выбранные вами данные, включая контакты, сообщения, приложения и другая информация.

                  Важно: во время переноса данных необходимо сохранять оба устройства подключенными к интернету. 

                  Если возникли проблемы при переносе данных, то еще одним из способов переноса данных является USB-кабель. Для этого подключают старый смартфон к ПК или ноутбуку. В файловой системе DCIM находят нужные папки. Копируют их на компьютер и переносят на новое устройство.

                  Также можно скопировать всю информацию на съемную карту памяти и вставить ее в новый смартфон. Затем перенести информацию на встроенный носитель. Кроме того, все устройства оснащены Bluetooth-модулями. Чтобы передать медиафайлы или контакты, достаточно включить соответствующую опцию и синхронизировать смартфоны.

                  Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений26.08.25, 15:52 • 3567 просмотров

                  Перенос контактов с Android на Android отдельно

                  Самый простой способ перенести контакты с Android на Android - это применить обычную SIM-карту. В таком случае не придется использовать компьютер и устанавливать сторонние программы. 

                  Для этого:

                  • зайдите в раздел “Контакты” на телефоне, с которого хотите экспортировать данные;
                    • нажмите три точки в левом верхнем углу и выберите “Опции”;
                      • нажмите “Экспорт”;
                        • выберите SIM-карту, на которую нужно переместить контакты.

                          После этого смартфон начнет экспорт телефонной книги на SIM-карту. Но на этом перенос данных с Android на Android не закончен. Далее вам необходимо выполнить следующие действия:

                          • извлеките Sim-карту из старого телефона;
                            • вставьте Sim-карту в новый телефон;
                              • откройте раздел “Контакты”;
                                • перейдите в настройки и выберите опцию “Импорт”.
                                  • используйте SIM-карту в качестве источника импорта.

                                    Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13.12.25, 14:38 • 139881 просмотр

                                    Павел Башинский

