Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы

12:30 • 380 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 3882 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 7994 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 8740 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 10487 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 5554 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 5900 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16515 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31622 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 38573 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 21982 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 22747 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА13 декабря, 05:47 • 18863 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 13753 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 6934 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы12:38 • 122 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 13814 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 29454 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 51177 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 47564 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42 • 1110 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 1354 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 7032 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 47564 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 31476 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Существуют эффективные способы подключения смартфона к телевизору, независимо от его операционной системы. Это можно сделать с помощью кабеля HDMI, USB или беспроводных технологий, таких как Chromecast, Miracast или DLNA.

Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы

Подключить телефон к телевизору легче, чем кажется, это не займет у вас более 5 минут. Неважно, у вас Apple или Android, существует множество эффективных способов подключить ваш смартфон к телевизору. УНН расскажет вам о самых простых из них

Подключение с помощью HDMI

Кабельное подключение — классический способ подключить смартфон к телевизору. Этот метод обеспечивает качественную передачу фотографий или видео. 

Если вы пользователь Android, то подключение происходит с помощью Micro USB или USB-C на HDMI, а если iPhone — то Lightning, или, если у вас более новая версия, — USB-C to HDMI. Нужно всего лишь подключить кабель HDMI к соответствующему порту на телевизоре, а другой конец — к телефону. Этот способ обеспечивает быструю передачу файлов независимо от скорости Wi-Fi. 

USB-подключение

Это также распространенный способ кабельного подключения, в основном он используется для синхронизации смартфона и телевизора.

Вам понадобится соответствующий кабель для вашего телефона и свободный порт USB на телевизоре. Все — ваш телефон подключен, чтобы демонстрировать, достаточно выбрать источник демонстрации, то есть USB-порт.

Беспроводное подключение

Есть несколько методов беспроводного подключения, все они происходят по локальной сети, то есть Wi-Fi. Этот вариант идеально подходит для Smart TV.  Однако этот способ предполагает определенные ограничения, такие как зависимость от скорости Wi-Fi или максимальное расстояние между устройствами до 30 м.

Chromecast

Chromecast — это устройство от Google, достаточно подключить его к телевизору с помощью HDMI-кабеля, важно, чтобы устройство было подключено к тому же Wi-Fi, что и ваш смартфон. Chromecast подходит всем операционным системам, поэтому является универсальным способом беспроводного подключения.

Miracast или DLNA

Это универсальные платформы для передачи мультимедийного материала с устройства на телевизор. Важно проверить совместимость устройств и телевизора с этими платформами и подобрать более удобную для себя.

Александра Месенко

