Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы

В Украине определены 545 "критических перекрестков", где светофоры должны работать даже во время отключений. В случае сбоя или длительного отсутствия электроэнергии на них направляют патрульных для регулирования движения. Однако, во время отключений, многие светофоры не работают, поэтому пешеходы и водители ежедневно сталкиваются с повышенной опасностью.

О том, как вести себя на дороге и какова ситуация с аварийностью за время отключений, рассказал журналистке УНН первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Как действовать пешеходам

Даже в дневное время выключенные светофоры могут создавать путаницу на переходах. Алексей Белошицкий советует пешеходам и водителям быть особенно внимательными и каждый раз убеждаться, что вам дают дорогу.

Остановитесь перед переходом. Никогда не выходите на переход внезапно. Оцените скорость авто. Если автомобиль не замедляется, возможно, лучше подождать. Не рискуйте, даже если по правилам дорожного движения у вас есть преимущество. Ваша жизнь и здоровье важнее – объясняет Алексей Белошицкий.

После этого пешеходам нужно контролировать ситуацию в соседних полосах. Ведь, если водитель в первой полосе вас пропускает, то водитель во второй или третьей полосе - может не пропустить, поэтому прежде чем выйти из-за остановившегося автомобиля, нужно осторожно выглянуть и убедиться, что опасность отсутствует.

Начинайте движение, только убедившись, что авто остановилось. Не выходите "под колеса" тормозящей машины, а дождитесь ее полной остановки – подчеркивает чиновник.

Также, в темное время суток пешеходам важно сделать себя максимально заметными. Выбирать светлую верхнюю одежду, а также приобрести светоотражающие элементы, которые значительно повышают вероятность, что водитель вас увидит. Это могут быть: браслет, лента на рюкзак, или даже жилет.

А если у вас есть домашние животные, их стоит обезопасить светящимися ошейниками или одеждой со светоотражающими элементами.

Как носить отражатели

Размещать со стороны движения автомобиля относительно вас, а лучше – с обеих сторон;

Размещать на уровне зрения водителя;

Детям их лучше располагать на уровне головы, корпуса и рук – из-за меньшего роста дети менее заметны на дорогах;

Размещать на подвижных частях тела (предплечья, голени, запястья, лодыжки);

Лучше всего заметны отражатели желтого цвета и размером более 15 см кв.

В правилах дорожного движения прямо указана обязанность иметь такие элементы в темное время или при плохой видимости. За несоблюдение предусмотрен штраф.

Согласно п.4.4 ПДД Украины в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, имеющей световозвращающие элементы. За нарушение этого правила предусмотрена ответственность в виде штрафа - уточнил Алексей Белошицкий.

На тему важности использования отражателей на дорогах высказывался и фронтмен группы "Жадан и Собаки" писатель Сергей Жадан, который призвал украинцев носить светоотражающие элементы.

Всем привет. Меня зовут Сергей Жадан. Хочу сказать вам такую вещь. Уже осень, рано темнеет, поэтому очень важно иметь при себе свет и светоотражающие элементы, чтобы вас было видно на улице. Это важно и для вас, и для безопасности других. Не пренебрегайте этими правилами - призывает Жадан.

Правоохранители подчеркивают: фликеры помогают водителям увидеть пешеходов в темноте заранее.

Почему это важно? С фликерами вас видно более чем за 100 метров - говорится в сообщении Львовской патрульной полиции.

Как действовать водителям на нерегулируемых переходах

В темное время суток водитель должен ехать с такой скоростью, чтобы иметь возможность остановить автомобиль в пределах видимости. Нужно уменьшить скорость, если транспорт впереди остановился перед переходом. А в случае необходимости - остановиться полностью. Движение можно продолжить только убедившись, что на переходе нет пешеходов, для которых может быть создана помеха или опасность.

Каждый водитель должен соблюдать ПДД, быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее изменение, быть особенно внимательным к таким категориям участников дорожного движения, как велосипедисты, лица, движущиеся в креслах колесных, и пешеходы - напоминает Белошицкий.

Также водителям, в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза, а также состояния транспортного средства, необходимо соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал

В темное время суток и когда на всей территории страны происходят отключения света и не работают светофоры, необходимо руководствоваться п. 18.4 ПДД Украины, а именно: если перед нерегулируемым пешеходным переходом транспортное средство уменьшает скорость или остановилось, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться. Продолжить движение водители могут только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создана помеха или опасность - объясняет Алексей Белошицкий.

Статистика аварий во время отключений

За период с 1 октября по 7 ноября этого года количество ДТП с пострадавшими уменьшилось. В департаменте патрульной полиции отмечают положительную динамику.

С 01.10.2025 по 07.11.2025 полицейские зарегистрировали 2 761 ДТП с пострадавшими, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2 972 ДТП). В таких ДТП погибло 376 человек, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (402 человека) и травмировано 3 298 человек, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 655 человек) - подчеркивают в департаменте патрульной полиции.

Работающие светофоры на критических перекрестках

Для уменьшения риска аварий определено 545 критических перекрестков. На них обеспечено бесперебойное регулирование движения.

Благодаря принятым мерам реагирования обеспечена различными службами бесперебойная работа светофорных объектов, регулирующих движение на таких перекрестках. В случае острой необходимости (неработающее резервное питание или длительное отключение электроэнергии и т.п.) патрульные направляются на определенный перекресток для осуществления регулирования дорожного движения с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий, а также заторных явлений - рассказал УНН Алексей Белошицкий.

Пешеходам и водителям следует быть максимально внимательными во время отключений. Соблюдение правил, контроль скорости и использование светоотражающих элементов значительно снижают риск аварий. Патрульная полиция призывает всех участников движения не пренебрегать безопасностью.

