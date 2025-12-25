$42.100.05
Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В течение 2025 года президент США Дональд Трамп демонстрировал непредсказуемое и сбивчивое поведение, что вызвало вопросы относительно состояния его психического здоровья. Белый дом неоднократно защищал его умственную остроту, несмотря на многочисленные примеры необычного поведения.

Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года

В течение года президент США Дональд Трамп демонстрировал непредсказуемое и странное поведение, что вызвало вопросы о состоянии его психического здоровья. Об этом пишет британское издание The Guardian, сообщает УНН.

Детали

СМИ напоминает, что в обращении из Белого дома в декабре Дональд Трамп заявил, что за последние 11 месяцев его администрация принесла "больше позитивных изменений", чем любое правительство в истории США: "Никогда не было ничего подобного".

Это правда, что его второй срок был необычным, в частности в некоторых аспектах, которые президент может не оценить. Это потому, что 79-летний Трамп демонстрировал непредсказуемое, а порой и сбивчивое поведение в течение 2025 года, что приводило к вопросам о его умственной и физической деятельности

- говорится в статье.

«Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас»: Трамп опровергает слухи о своей смерти и ухудшении здоровья

Авторы указывают, что казалось, что Трамп засыпал во время некоторых встреч; на других он отклонялся от темы, прибегая к странным переходам относительно интерьера или китов и птиц. Его публичным выступлениям не хватало сосредоточенности, и он использовал речи, чтобы пространно рассказывать о том, как Барак Обама спускается по лестнице, или выдумывать истории об Унабомбере.

Непредсказуемое поведение заставило Белый дом неоднократно защищать умственную остроту Трампа, часто в гиперболических выражениях. Сам Трамп хвастался, что "отлично" сдал оценку, которая проверяет ранние признаки деменции, но в течение 11 месяцев его пребывания на посту примеры необычного поведения накопились

- пишет издание.

Издание напоминает о случае в середине июля, когда Трамп подробно рассказал о том, как его дядя, покойный профессор Джон Трамп, обучал Теда Качинского, более известного как Унабомбер, в Массачусетском технологическом институте (МИТ).

Проблема в том, что это не может быть правдой. Во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качинского публично назвали Унабомбером только в 1996 году. Во-вторых, Качинский не учился в MIT

- указывает СМИ.

Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ

Позже в том же месяце, во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Трамп резко перешел от обсуждения иммиграции к тирадам о "ветряных мельницах". Выступая непрерывно в течение двух минут, Трамп утверждал без каких-либо доказательств, что они заставляют китов "сходить с ума" и что энергия ветра "убивает птиц".

Белый дом неоднократно отвергал вопросы относительно остроты умственных способностей Трампа: там утверждали, что его "острота умственных способностей не имеет себе равных". В свою очередь Ронни Джексон, конгрессмен-республиканец, который ранее был врачом Трампа, утверждал, что он "самый здоровый президент, которого когда-либо видела эта страна".

"Тем не менее, спекуляции относительно здоровья Трампа вряд ли исчезнут, поскольку ... демократы планируют сделать остроту его умственных способностей и физическую форму ключевым вопросом накануне промежуточных выборов в следующем году. У них будет немало аргументов. В ноябре Трамп, самый пожилой человек, который был инаугурирован как президент, сказал, что прошел МРТ, но не мог вспомнить, какая часть тела была сканирована. В том месяце он также, кажется, заснул во время встречи в Овальном кабинете – то же самое произошло во время заседания кабинета министров в начале декабря, а затем снова через две недели на пресс-конференции, посвященной объявлению о реформах относительно каннабиса", - резюмирует издание.

Напомним

На днях видео, на котором Дональд Трамп выходит из самолета, привлекло внимание в сети из-за его странных движений рук и медленного спуска по лестнице, что снова вызвало дискуссии относительно здоровья президента США.

Трамп раскрыл информацию о состоянии своего здоровья после МРТ

Вадим Хлюдзинский

